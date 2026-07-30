Sanidade mantiene la vacunación frente a la gonorrea pese a los estudios que dudan de su eficacia

Las infecciones por transmisión sexual (ITS) se están disparando en los últimos años en el mundo. En Galicia, los casos de gonorrea se quintuplicaron en el último lustro y, en 2023, alcanzó el récord desde que hay registros, con 1.087 diagnósticos. Dieciséis veces más que los 68 a los que se había logrado bajar en 2010. En este contexto, varios estudios observacionales abrieron un resquicio a la esperanza al encontrar en la vacuna contra el meningoco del serogrupo B, Bexsero (4CMenB), efectos protectores también frente al gonococo.

La Consellería de Sanidade decidió incorporarla al Programa Gallego de Vacunación para personas de entre 19 y 65 años con diagnóstico de ITS en el último año o dos en el último lustro, con sospecha clínica de gonorrea o conductas de riesgo. Solo Reino Unido implantó un programa de inmunización similar.

Un ensayo australiano a gran escala en personas de alto riesgo, el GoGoVax, desinfla las expectativas creadas. Sus autores concluyen que, sumado a otros dos estudios más pequeños, «proporcionan evidencia sólida de que la vacuna 4CMenB no es eficaz para la prevención de la gonorrea en hombres que tienen sexo con hombres». Los resultados se acaban de publicar en la prestigiosa revista científica New England Journal of Medicine. Un avance se conoció ya en febrero en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones en Denver (EE UU), a raíz del que otra de las publicaciones médicas más reputadas del mundo, The Lancet, escribió un editorial, en abril, que concluye preguntándose concretamente qué implican estos resultados para los programas de vacunación de Reino Unido y Galicia y responde: «Sería prudente analizar cuidadosamente las campañas y esperar los resultados de los ensayos clínicos en curso de vacunas meningocócicas para la prevención de la gonorrea en otras poblaciones. Sin duda, el desarrollo de una vacuna específica contra la gonorrea es ahora más urgente que nunca».

¿Qué va a hacer Sanidade?

La consellería va a mantener la campaña de vacunación. No aclara el coste que está teniendo y delega las explicaciones en el doctor Federico Martinón, coordinador de la Unidad de Investigación en Vacunas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. El experto garantiza que sí hay evidencia científica que respalda de forma sólida el uso de esta vacuna para los grupos de población para los que está indicado en Galicia, «aunque hoy debe expresarse con cautela».

Niega que la decisión de Galicia fuera «improvisada», si no que «se apoyó en varios estudios observacionales realizados en distintos países que sugerían una protección moderada frente a la gonorrea». «Sin embargo, GoGoVax, que aporta evidencia experimental de mayor calidad, no encontró beneficio en hombres que tienen sexo con hombres con exposición muy elevada y, en su mayoría, con gonorrea previa», detalla.

Por tanto, admite que «ya no puede afirmarse que exista evidencia sólida de protección frente a la gonorrea para ese perfil concreto», pero defiende que «tampoco puede extrapolarse automáticamente ese resultado a todos los grupos incluidos en el programa gallego, que es más amplio». «No invalida automáticamente todas las observaciones previas», insiste

Considera «esencial» evaluar la efectividad con el estudio de «vida real», como el que informa que se está desarrollando con esta campaña de vacunación. Destaca que el Reino Unido ha tomado la misma decisión: mantener la vacunación mientras analiza su impacto.

«La ciencia no consiste en mantener una posición contra la evidencia, sino en adaptar las decisiones a medida que la evidencia evoluciona», argumenta el doctor Martinón y añade: «Galicia tomó una decisión basada en la mejor evidencia disponible en ese momento y ahora está contribuyendo a generar la evidencia que permitirá saber si esa decisión debe mantenerse, modificarse o replantearse».

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Reconoce que «no es habitual» que la Administración apueste económicamente por algo que todavía se está demostrando científicamente, en vez de ser las propias casas comerciales las que sufraguen esos estudios, pero sostiene que «tampoco es algo excepcional cuando hablamos de salud pública y de problemas con un elevado impacto sanitario». «Muchas de las grandes innovaciones en vacunación y prevención han surgido gracias al liderazgo de las administraciones públicas y de los sistemas nacionales de salud, no únicamente de la industria farmacéutica», resalta y recuerda que la vacuna no es experimental, sino que está autorizada con una efectividad demostrada frente al meningococo.