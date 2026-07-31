Detenida en Francia 'Anita la fantástica', reclamada por estafar a más de 100 personas

Las policías española y francesa han detenido en el país galo a Ana María Vicente Osset, conocida como 'Anita la fantástica', reclamada por las fuerzas de seguridad por haber presuntamente estafado a más de 100 personas mediante la venta ficticia de viajes y entradas para un evento deportivo.

Así lo ha informado este viernes la Policía Nacional en su cuenta de X, donde indica que la fugitiva estaba reclamada por dos Órdenes Europeas de Detención por estafa.

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Osset estaba citada en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de mayo, pero no se presentó al juicio, por lo que se ordenó su busca y captura.

Fuente: El Periódico