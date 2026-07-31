El jefe del Gobierno Valenciano anuncia 67 millones en ayudas a los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón)

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado tras el pleno del Consell de este viernes un paquete de ayudas de 67 millones para los afectados y para paliar los daños del incendio de la Vall d'Uixó en Castellón.

En concreto, serán 12 millones en ayudas directas para autónomos, comercios y empresas con trabajadores, también agricultores, ganaderos y apicultores, y en general para todos los que han sufrido daños. "Una ayuda no solo es reparar daños, es ayudar a recuperar proyectos de vida", ha señalado Llorca desde el Palau de la Generalitat.

Las ayudas serán de 10.000 € para viviendas destruidas, 7.500 para daños estructurales, 6.000 para viviendas con daños no estructurales o 1.500 para mobiliario.

Además, habrá un primer adelanto de 200.000 euros a cada ayuntamiento afectado, ampliable hasta cinco millones, con el que los municipios puedan abordar reparaciones de caminos rurales, iluminación, o reparaciones de urgencia en infraestructruas hidráulicas. Llorca ha hecho especial hincapié en los daños de comunidades de regantes.

Por último, Llorca también ha informado de una línea de 50 millones en préstamos bonificados. Del mismo modo, señala que se va a reforzar la vigilancia de los montes con 118 nuevos efectivos, después de que este fuego, según todo indica, haya sido provocado. También ha dado orden a la administración para empezar a trabajar ya en un plan de reforestación de las zonas afectadas.

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En cuanto a la solicitud de estas ayudas, el jefe del Consell, en su comparecencia desde el patio gótico del Palau, ha señalado que el 10 de agosto se abrirá el plazo, y que los afectados tendrán tres meses para tramitar la petición. También se compromete a que sea ágil y sencillo, evitando laberintos burcráticos. También serán laxos con la forma de acreditar los daños, teniendo en cuenta que mucha gente puede haber perdido documentación durante el incendio.