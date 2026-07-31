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El juez del caso Leire Díez ordena rastrear cuentas del PSOE y Zarrías desde 2024

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión"

El juez del caso Leire ordena rastrear cuentas del PSOE y Zarrías desde 2024

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EFE

Madrid

El juez del conocido como caso Leire Díez ha ordenado rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, investigados por presuntas maniobras para boicotear causas que afectasen al partido o al Gobierno.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordena abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión".

A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pedraz se dirige a una docena de entidades bancarias para que "informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases" sobre seis cuentas relacionadas con el PSOE desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.

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También pide información de cuentas de Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados, de varias sociedades vinculadas a ellos y del medio Crónica Libre.

Fuente: El Periódico

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