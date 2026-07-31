Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La cuarta ronda esperaIndra construirá en As PontesLa mudanza de los FrancoHabla la hija de Pepín de la LejíaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 31 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 31 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 24, 25, 31 y 45, y las estrellas 04 y 05.

El código del Millón ha sido el DWC11615.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Fuente: La Opinión de Zamora

Añádenos en Google
  1. Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
  2. Falta de mano de obra en construcción en A Coruña, pero pocos estudiantes: 'La FP de albañil no tiene atractivo aunque tenga salida
  3. La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
  4. El segundo entierro de un símbolo vazquista tras pérdidas millonarias: adiós al ascensor del Monte de San Pedro de A Coruña
  5. Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: esta es la programación completa, día a día
  6. Wizz Air abre una base en Lavacolla para diez rutas nacionales e internacionales tras las críticas a Santiago por falta de coordinación
  7. El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
  8. El nuevo convenio textil eleva los salarios y reduce la jornada en las grandes cadenas de moda

Agentes marroquíes abortan intentos de entrada a Melilla en diferentes puntos de la valla

Agentes marroquíes abortan intentos de entrada a Melilla en diferentes puntos de la valla

De Luz Casal a la romería de Santa Margarita: Guía para no perderse nada de las fiestas de María Pita de A Coruña

De Luz Casal a la romería de Santa Margarita: Guía para no perderse nada de las fiestas de María Pita de A Coruña

El exdeportivista Stoichkov rescinde su contrato con el Granada y jugará en el Johor de Malasia

El exdeportivista Stoichkov rescinde su contrato con el Granada y jugará en el Johor de Malasia

Miguel Fernández Vasco manda en la primera jornada de la Semana Abanca en A Coruña

Miguel Fernández Vasco manda en la primera jornada de la Semana Abanca en A Coruña

Edu Lamas, un primer espada para el Liceo tras los pasos de Cristiano

Edu Lamas, un primer espada para el Liceo tras los pasos de Cristiano

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

El águila imperial ibérica se recupera en España y ya supera los 1.000 ejemplares

El águila imperial ibérica se recupera en España y ya supera los 1.000 ejemplares

Meses críticos en la avenida do Ferrocarril de A Coruña: la obra de la calle se desarrollará sin el traslado de la estación

Meses críticos en la avenida do Ferrocarril de A Coruña: la obra de la calle se desarrollará sin el traslado de la estación
Tracking Pixel Contents