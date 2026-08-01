Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La cuarta ronda esperaIndra construirá en As PontesLa mudanza de los FrancoHabla la hija de Pepín de la LejíaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Accidente de tráfico

Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim (Castellón)

La autocaravana se habría detenido en el arcén tras sufrir un pinchazo cuando fue alcanzada por el vehículo pesado; el siniestro provoca colas de hasta cuatro kilómetros en dirección Barcelona

Estado en el que ha quedado la autocaravana tras el grave accidente en la AP-7.

Estado en el que ha quedado la autocaravana tras el grave accidente en la AP-7. / Toni Losas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Bellido

Una menor de 13 años ha fallecido este sábado en un grave accidente de tráfico registrado en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, en sentido Tarragona, dentro del término municipal de Benicàssim (Castellón).

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias recibió el aviso a las 12.15 horas por una colisión entre una autocaravana y un camión. Según las primeras informaciones, el vehículo familiar se habría detenido en el arcén tras sufrir el pinchazo de una rueda cuando, por causas que se están investigando, fue alcanzado por el camión.

Como consecuencia del fuerte impacto, la autocaravana quedó prácticamente partida por la mitad.

Como consecuencia del fuerte impacto, la autocaravana quedó prácticamente partida por la mitad.

Como consecuencia del fuerte impacto, la autocaravana quedó prácticamente partida por la mitad. / Toni Losas

Dos heridas trasladadas al Hospital General de Castellón

En su interior viajaban cuatro personas. Una menor de 13 años falleció en el accidente, mientras que una mujer de 48 años y otra menor de 15 resultaron heridas con politraumatismos. Ambas fueron atendidas por los equipos sanitarios y trasladadas al Hospital General de Castellón.

El cuarto ocupante de la autocaravana, un hombre, resultó ileso y no precisó asistencia sanitaria.

El conductor del camión también salió ileso del siniestro y no necesitó ser atendido.

Hasta el lugar se movilizaron una unidad del SAMU, una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería, efectivos de la Guardia Civil y bomberos.

Noticias relacionadas

Imagen de las retenciones provocadas por el trágico accidente en Benicàssim.

Imagen de las retenciones provocadas por el trágico accidente en Benicàssim. / Toni Losas

El accidente obligó a cortar el el carril derecho de la autopista en dirección Barcelona y provocó retenciones de hasta cuatro kilómetros en una jornada especialmente complicada para la circulación, coincidiendo con el 1 de agosto y uno de los días de mayor movilidad del verano.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
  2. La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
  3. La mudanza de los Franco en Meirás: del pazo a una casa de subastas en Madrid
  4. Angeliño, de los 25 millones del Al Hilal al Deportivo: el regreso inesperado
  5. De una torre de 140 metros a un funicular: los diseños futuristas del ascensor del monte de San Pedro en A Coruña
  6. Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: esta es la programación completa, día a día
  7. La pastelería de A Coruña que lleva las galletas de la abuela a Canadá y ya mira a China: 'Queríamos traspasar fronteras
  8. Wizz Air abre una base en Lavacolla para diez rutas nacionales e internacionales tras las críticas a Santiago por falta de coordinación

Del rey de Dinamarca al escritor ganador de un Pulitzer: la taberna con origen en A Coruña que acompaña a marineros y gallegos en Brooklyn

Del rey de Dinamarca al escritor ganador de un Pulitzer: la taberna con origen en A Coruña que acompaña a marineros y gallegos en Brooklyn

Shara Benedicte apuntala la tercera línea del nuevo proyecto del CRAT

Shara Benedicte apuntala la tercera línea del nuevo proyecto del CRAT

EN DIRECTO | FC Sankt Pauli - RC Deportivo

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Los usuarios de la playa del orzán opinan del arenal

La playa del Orzán, un remanso de diversidad y ambiente en el corazón de A Coruña: "Hay vida, pero sin llegar a ser estresante"

La playa del Orzán, un remanso de diversidad y ambiente en el corazón de A Coruña: "Hay vida, pero sin llegar a ser estresante"

Indra reactiva As Pontes: la patronal pide acelerar licencias e infraestructuras

Indra reactiva As Pontes: la patronal pide acelerar licencias e infraestructuras

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"
Tracking Pixel Contents