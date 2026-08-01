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Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizados los incendios en la Vall d'Uixó y Zamora

Pedro Sánchez: "Hemos dejado atrás la emergencia nacional en Ávila y Madrid", mientras que Sara Aagesen ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

El fuego de Castellón ha calcinado 9.568 hectáreas

Imágenes del incendio forestal de Zamora

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GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado tras una semana de intensa lucha contra las llamas. La mejora de la situación permite el regreso a sus hogares de los vecinos de Artana y Eslida, los últimos municipios que permanecían evacuados. Pese al avance, el operativo mantiene la vigilancia ante posibles rebrotes y recuerda que el incendio sigue sin estar controlado ni extinguido.

Fuente: El Periódico

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