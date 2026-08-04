45 años mirando al Atlántico

Fundada en 1981, Bodegas Granbazán cumple 45 años como una de las grandes referencias del Val do Salnés y de la Denominación de Origen Rías Baixas. Situada en la Finca de Tremoedo, a solo tres kilómetros de Cambados, la bodega nació con un objetivo claro: elaborar albariños capaces de reflejar el microclima privilegiado de esta tierra y la influencia decisiva del Atlántico.

Su edificio neoclásico, cubierto de azulejo azul y rodeado de viejos parrales de albariño, es ya una imagen reconocible del paisaje vitivinícola gallego. Considerado uno de los primeros y más bellos châteaux de Galicia, Granbazán combina arquitectura, viñedo y territorio en un enclave pensado para disfrutar del vino desde su origen.

Restaurante Granbazán. / Cedida

Durante todo este año de aniversario, la bodega quiere seguir compartiendo su historia con quienes se acerquen a visitarla. De lunes a sábado, Granbazán abre sus puertas al enoturismo con experiencias que permiten pasear entre viñedos, conocer la viticultura del Salnés, recorrer sus zonas de crianza y degustar la completa gama de vinos de la casa.

La visita se completa con la cocina de su restaurante, una propuesta basada en producto de proximidad y en la tradición gallega, pensada para dialogar con la frescura, la mineralidad y el carácter atlántico de sus albariños. Visitas con cata, menús degustación y bonos regalo forman parte de una oferta que convierte la Finca de Tremoedo en un destino de ensueño para quienes buscan vino, paisaje y gastronomía.

Visita a los viñedos. / Cedida

Con la mirada puesta en el futuro, Granbazán continúa evolucionando como referente en innovación vitícola y enológica, sin perder la esencia que la vio nacer hace más de 45 años: capturar en cada vino la frescura, la historia y el carácter del Atlántico gallego.

Fuente: Faro de Vigo