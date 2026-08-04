El vino premium de la bodega de Meaño ha sido distinguido con el Premio Galicia Alimentación 2026 al Producto Excelente – Excelencia Líquida, un galardón que reconoce la calidad diferenciada, el origen y la excelencia de los productos gallegos. Así, Paco & Lola Prime 2021 suma un nuevo reconocimiento y consolida su posición como una de las grandes referencias del albariño gallego y español.

Pero Prime no es solo un vino premiado. Es el resultado de una forma de pensar el vino desde la experimentación, la precisión y la artesanía técnica. Bajo el concepto Paco & Lola Orixe, la bodega ha abierto el cuaderno de laboratorio que da origen a Prime, mostrando cómo el trabajo en distintos depósitos permite construir un albariño singular, equilibrado y con una personalidad propia.

Paco & Lola Prime 2021 resume esa filosofía: un vino que nace del territorio, se construye desde la técnica y se reconoce a primera vista. Una referencia que demuestra que la excelencia gallega puede viajar muy lejos sin perder su personalidad.

Elaborado con uva albariño seleccionada del Val do Salnés, Prime realiza una crianza sobre lías finas durante 24 meses y se elabora en tres depósitos. Un proceso preciso, innovador y profundamente ligado al territorio que ha llevado a Paco & Lola Prime a ser reconocido también como Mejor Vino Blanco de España 2025.

Este premio llega en un momento especialmente significativo para Paco & Lola Prime, una referencia que ha situado el albariño de Rías Baixas en el centro de la crítica nacional e internacional. Reconocido también como Mejor Vino Blanco de España 2025 en los Premios Alimentos de España, Paco & Lola Prime 2021 ha construido un palmarés que confirma su dimensión internacional. Sus últimos reconocimientos refuerzan el papel de Prime como embajador de la excelencia líquida gallega y como una de las grandes apuestas de Paco & Lola por la innovación enológica.

A este recorrido se suma además uno de los mayores hitos de la historia de la bodega: el reconocimiento de Paco & Lola con el White Wine Producer Trophy 2025, otorgado por el International Wine & Spirit Competition —IWSC— en Londres, que la distingue como Mejor Bodega Productora de Vino Blanco del Mundo. Un galardón que sitúa a la cooperativa de Meaño en el mapa internacional y que confirma la proyección global de sus vinos blancos, con Prime como una de sus referencias más emblemáticas.

Fuente: Faro de Vigo