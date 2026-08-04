'Lectura en movimiento', actividad enmarcada en la Feria del Libro promocionada por la OEI

Dos actrices hablan a viva voz sobre las biografías de artistas como Tarsila do Amaral, Lola Álvarez Bravo, Isabel de Santiago o Maruja Mallo. / Javier Quintana

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Sociedad

'Lectura en movimiento', actividad enmarcada en la Feria del Libro promocionada por la OEI

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Actividad propuesta por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el marco de la Feria del Libro 2026: 'Lectura en Movimiento'. Esta iniciativa, que se repetirá los próximos fines de semana, presenta a los participantes un itinerario a través de cinco estaciones. En cada una de ellas, una actriz lee a viva voz un pasaje de la obra escogida para la presente edición. En este caso, se trata de la trilogía hARTas / Muy hARTas / SuperhARTas, concebida por Antònia Torrelló y David García, que trata de dar visibilidad a más de 80 mujeres artistas que, a lo largo de la historia, han quedado relegadas a un segundo plano o a simples 'musas'.

Otra parada del itinerario planteado por el Parque de El Retiro.

Javier Quintana

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Otra parada del itinerario planteado por el Parque de El Retiro.

Gran afluencia en la jornada inaugural.

Javier Quintana

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Gran afluencia en la jornada inaugural.

Primera parada del itinerario, frente al Palacio de Cristal.

Javier Quintana

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Primera parada del itinerario, frente al Palacio de Cristal.

Presentación de la actividad, en el Pabellón Iberoamericano. De izquierda a derecha: Cristina Calleja (OEI), David García (caricaturista y autor de la trilogía hARTas / Muy hARTas / SuperhARTas), Antònia Torrelló (historiadora del arte y autora de la trilogía hARTas / Muy hARTas / SuperhARTas) y Esther Rabanal (OEI).

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Presentación de la actividad, en el Pabellón Iberoamericano. De izquierda a derecha: Cristina Calleja (OEI), David García (caricaturista y autor de la trilogía hARTas / Muy hARTas / SuperhARTas), Antònia Torrelló (historiadora del arte y autora de la trilogía hARTas / Muy hARTas / SuperhARTas) y Esther Rabanal (OEI).