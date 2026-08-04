El sabor auténtico de Galicia con casi 50 años de tradición

Desde hace más de cuatro décadas, Montiño representa mucho más que una empresa cárnica gallega: es un símbolo de identidad, compromiso y pasión por el sabor auténtico. Nacida en el corazón de Galicia, esta firma familiar ha sabido mantener viva la tradición elaborando embutidos y carnes de primera calidad, fieles a las recetas y al saber hacer de siempre.

Con raíces profundas en la cultura gallega, Montiño no solo apuesta por los productos locales, sino que también impulsa iniciativas culturales que fortalecen el tejido social y el orgullo de una tierra rica en historia y costumbres.

Su filosofía combina respeto por la tradición con una mirada puesta en el futuro, adaptándose a los nuevos tiempos sin renunciar al alma gallega que la define.

En las mejores cocinas… y en los hogares de siempre

La marca ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Hoy está presente tanto en las cocinas de los chefs emergentes que están transformando la hostelería gallega, como en los lineales de los principales supermercados y cadenas de distribución, llegando a millones de hogares.

Sus productos son sinónimo de confianza y calidad, imprescindibles en las mesas familiares, celebraciones entre amigos y, cómo no, protagonistas de esas barbacoas de verano que reúnen generaciones enteras en torno al sabor.

Tradición que alimenta el futuro

En cada producto, late el esfuerzo de generaciones que han trabajado con mimo y respeto por la tierra. Montiño sigue creciendo con una visión clara: mantener viva la tradición gallega, apoyar a su gente y seguir llevando a cada rincón el auténtico sabor de Galicia. Porque si Galicia se celebra con comida… Montiño está en el centro de la mesa.

Fuente: Faro de Vigo