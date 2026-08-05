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Sanidad

Galicia suma en lo que va de año 20 casos de viruela del mono, el triple que en todo el año pasado

Solo desde el 20 de julio se han sumado cuatro infectados en la provincia de Pontevedra y dos de ellos requirieron hospitalización

Análisis de mpox en un laboratorio

Análisis de mpox en un laboratorio / EFE

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Carmen Villar

Santiago

El último boletín epidemiológico de la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública, con fecha de 4 de agosto, eleva a 157 los casos acumulados de mpox, lo que se denominaba antes viruela del mono, en Galicia desde que la infección comenzó a afectar a España en 2022.

De hecho, después de ese ejercicio inicial, en el que la elevada incidencia se concretó en un total de 122 casos en la comunidad, no se habían registrado tantos casos en un año como en lo que va de 2026: ya ascienden a una veintena según el Ministerio de Sanidad. Es decir, en siete meses se han notificado casi el triple de todos los detectados durante 2025, cuando constan siete.

Los últimos en sumarse al listado, conforme a un boletín epidemiológico de la Consellería de Sanidade, son los cuatro casos notificados en la provincia de Pontevedra, tres de ellos en Vigo, dos de los cuales «presentaban condiciones de riesgo previas y requirieron hospitalización».

Aumento «relevante» de la incidencia

Según informa el Sergas, desde la semana 30 de 2026, el 20 de julio, la notificación de cuatro casos de mpox en Pontevedra supone «un aumento relevante de la incidencia con respecto al período anterior de 2026, durante el cual se notificaron dos casos en la misma provincia asociados al brote de mpox de enero».

Sanidade indica que todos los casos notificados se produjeron en hombres menores de 30 años y, «al igual que en el brote anterior», las «prácticas sexuales de riesgo» fueron la principal vía de transmisión identificada. Es por esa razón que el Sergas juzga «relevante» aumentar la sospecha clínica de mpox en las consultas ante síntomas que puedan resultar compatibles, como fiebre, exantema y/o linfadenopatías, en personas que cumplan el perfil epidemiológico de la enfermedad.

En detalle, la Consellería apunta que dos de los casos presentaban condiciones de riesgo y fueron ingresados, aunque ya recibieron el alta. Además, ninguno de los afectados se había vacunado previamente frente a la infección.

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El rastreo de contactos ha permitido confirmar una «vinculación epidemiológica» entre dos de los casos sin que se lograse determinar, «por el momento», «ninguna otra vinculación clara con el resto de casos» o con un ámbito geográfico específico.

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Fuente: Faro de Vigo

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