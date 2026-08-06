Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tensión financiera en la UDCExpansión de la refinería de A CoruñaPuertas abiertas en el HelimerHantavirus en GaliciaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Canarias

La actividad anómala del Teide obliga a realizar reuniones de seguimiento cada tres meses

El Gobierno insular reúne a los científicos para evaluar la situación del volcán, que desde febrero ha sufrido 10 enjambres

Vista aérea de Las Cañadas del Teide, bajo la que se están registrando decenas de terremotos desde febrero.

Vista aérea de Las Cañadas del Teide, bajo la que se están registrando decenas de terremotos desde febrero. / I love the world

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

Las últimas vibraciones del Teide obligan al Gobierno de Canarias a reunirse con los científicos de manera más periódica. A partir de ahora, el Ejecutivo hará un seguimiento más estrecho que obligará a realizar encuentros cada tres meses. "Es importante hacer seguimiento, aunque de momento no sea preocupante", insistió Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El Gobierno de Canarias ha reunido este jueves a los científicos del Pevolca para debatir sobre la actividad sismovolcánica de Tenerife que, en los últimos seis meses ha registrado un total de 10 enjambres pero que, por lo pronto, no es indicativo de una erupción a medio o largo plazo (en semanas o meses).

Noticias relacionadas y más

Los científicos insisten en qué los movimientos que se están detectando bajo las Cañadas del Teide entran dentro de la normalidad volcánica y, de hecho, otros muchos volcanes en el mundo lo hacen de manera habitual.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  2. El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
  3. El Deportivo excede las fichas con cuatro porteros, cinco centrales y siete pivotes: llega la hora de aligerar plantilla
  4. Tres detenidos acusados de robar en aparcamientos de supermercados de A Coruña, Culleredo, Ames y Madrid
  5. Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
  6. Negocios de A Coruña priorizan el eclipse y bajan la persiana el 12 de agosto: 'Ese miércoles por la tarde la ciudad tendrá otras prioridades
  7. Angeliño ya está en casa: es oficialmente nuevo jugador del Deportivo
  8. Amancio Ortega sitúa a Pontegadea entre las 10 mayores ‘family offices’ del planeta

Así fue el concierto de MFC Chicken en la plaza de Azcárraga en la segunda jornada del Festival Noroeste Estrella Galicia

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de personas y droga en España con 78 detenidos

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de personas y droga en España con 78 detenidos

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

Un juez de EEUU condena a Meta a pagar 567 millones de dólares por perjudicar a menores en las redes sociales

Un juez de EEUU condena a Meta a pagar 567 millones de dólares por perjudicar a menores en las redes sociales

La compra de comida para gatos se dispara mientras la de perros apenas crece: qué está cambiando en los hogares

Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso, esta vez en los Urales

Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso, esta vez en los Urales

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto
Tracking Pixel Contents