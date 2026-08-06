CRISIS MIGRATORIA
Ceuta solo ha realizado 22 pruebas para acreditar la minoría de edad de los adolescentes llegados de Marruecos
Sanidad explica a EL PERIÓDICO que, sin datos de filiación y sin autorización fiscal, no es posible hacer prueba alguna a los supuestos menores, lo que justifica las pocas que se han hecho
Las radiografías dentales para determinar su edad comenzaron a hacerse el miércoles y se espera mantener una media de treinta pruebas diarias
Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas
Una semana después de la llegada masiva de miles de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta, el Hospital Universitario de la Ciudad Autónoma, solo ha podido, hasta el momento, realizar 22 ortopantomografías, radiografías dentales para determinar su edad. Comenzaron a hacerse este miércoles. Así lo ha dado a conocer el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, que justifica que la cifra sea tan pequeña en el "complejo proceso" antes de que se realicen esas pruebas a los supuestos menores. Sin datos de filiación por parte de la Policía y sin autorización del Fiscal de Menores, no es posible hacerlas.
Fuentes del INGESA explican a EL PERIÓDICO que se espera mantener ese ritmo de pruebas diarias -en torno a la treintena- en los próximos días y que, para ello, se ha montado un dispositivo de refuerzo del servicio de Radiología, que es el encargado de realizar las ortopantomografías a los migrantes sin documentación para comprobar si son menores de edad. Recuerdan que, en la otra gran crisis migratoria de 2021, cuando entraron por la frontera unas 15.000 personas procedentes de Marruecos, se llegaron a realizar 227 determinaciones de edad.
Emergencia sanitaria
Las mismas fuentes indican que las pruebas no se han comenzado a hacer hasta este miércoles porque -más allá de que en los primeros momentos la emergencia pasaba por prestar atención sanitaria a los miles de personas que cruzaron la frontera- la ortopantomografía (una radiografía panorámica dental) es una prueba forense, no una prueba médica.
La persona a la que se le realiza no está enferma, de lo que se trata es de determinar si su edad se corresponde con la que alega el supuesto menor, que llega indocumentado. Ese migrante añade el INGESA, se considera menor hasta que el forense no determina lo contrario.
La filiación
Con carácter previo a la realización de la prueba hace falta que la Policía Nacional haga a cada menor o supuesto menor -en estos días muchos jóvenes todavía siguen deambulando por las calles de la ciudad- una entrevista y otras actuaciones y, además, proceda a su filiación.
Una vez filiado por la Policía Nacional, en los casos dudosos sobre la edad de esa persona, se determina que se lleven a cabo pruebas forenses de determinación, que deben, antes, ser autorizadas por el Fiscal de Menores que, en el caso de Ceuta, no se incorporó hasta este lunes lo que también justificaría el escaso número de personas que se han visto sometidas a ese procedimiento en una semana.
Al hospital
Una vez que el fiscal de menores autoriza el procedimiento, se remite al Hospital Universitario de Ceuta un listado de los menores a los que se van a someter a pruebas radiológicas para determinación de edad, que son dados de alta en el sistema de información del centro. "Sin datos de filiación y sin autorización fiscal, no es posible hacer prueba alguna", apunta el INGESA a modo de resumen y explicación.
En el mismo día, se hacen las pruebas en el centro sanitario y se remiten al Instituto de Medicina Legal y Forense, cuyos forenses emiten el correspondiente informe sobre qué edad tiene esa persona.
Con datos aportados por Sanidad este jueves, Ceuta realizó 329 asistencias este miércoles, 186 en Atención Primaria y 143 en Especializada, sin incidencias, en el marco del dispositivo especial desplegado tras la llegada de personas migrantes procedentes de Marruecos.
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Fuente: El Periódico
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