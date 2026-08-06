Crímenes Machistas
Interior detecta en VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo
Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el mayor número de casos activos de violencia de género en VioGén
Europa Press
El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuales 1.165 están en riesgo alto y 14 en riesgo extremo.
Además, según los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de julio de 2026, del total de casos activos, había 53.818 con menores a cargo de la víctima. Además, 1.664 de ellos estaban en riesgo, de los cuales 149 en riesgo alto y 3 en riesgo extremo.
En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.335 víctimas menores de 18 años; 25.756 mujeres de 18 a 30 años; 48.357 de 31 a 45; 26.685 de 46 a 64 y 2.533 de 65 y más años.
La estadística también refleja que hay 13.464 casos de "especial relevancia", es decir, aquellos en los que "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".
Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.885 casos activos; la Comunidad Valenciana, con 17.111; la Comunidad de Madrid, con 12.591; Canarias, con 6.462; Galicia, con 6.188; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.776; Castilla y León, con 5.586; Islas Baleares, con 4.306; Extremadura, con 2.967; Aragón, con 2.436, y Principado de Asturias, con 2.293.
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