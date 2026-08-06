Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva batalla judicial por la cárcel de A CoruñaHallado muerto un recién nacido en SadaUn guardia civil mata a su exmujer y muere tras huirNegocios que bajan la persiana y priorizan el eclipseFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Crímenes Machistas

Interior detecta en VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo

Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el mayor número de casos activos de violencia de género en VioGén

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo en la presentación del nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo en la presentación del nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

MADRID

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuales 1.165 están en riesgo alto y 14 en riesgo extremo.

Además, según los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de julio de 2026, del total de casos activos, había 53.818 con menores a cargo de la víctima. Además, 1.664 de ellos estaban en riesgo, de los cuales 149 en riesgo alto y 3 en riesgo extremo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.335 víctimas menores de 18 años; 25.756 mujeres de 18 a 30 años; 48.357 de 31 a 45; 26.685 de 46 a 64 y 2.533 de 65 y más años.

La estadística también refleja que hay 13.464 casos de "especial relevancia", es decir, aquellos en los que "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Noticias relacionadas

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.885 casos activos; la Comunidad Valenciana, con 17.111; la Comunidad de Madrid, con 12.591; Canarias, con 6.462; Galicia, con 6.188; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.776; Castilla y León, con 5.586; Islas Baleares, con 4.306; Extremadura, con 2.967; Aragón, con 2.436, y Principado de Asturias, con 2.293.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
  2. Jornada de puertas abiertas para conocer el Helimer en A Coruña: conoce el lugar y el horario
  3. Negocios de A Coruña priorizan el eclipse y bajan la persiana el 12 de agosto: 'Ese miércoles por la tarde la ciudad tendrá otras prioridades
  4. Se zanja sin acuerdo la reunión del Deportivo con la Federación de Peñas y colectivos de Marathón Inferior para acercar posturas tras la campaña de abonados
  5. Aubameyang, una 'masterclass' continua para Bil Nsongo en el Deportivo
  6. El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
  7. Amancio Ortega sitúa a Pontegadea entre las 10 mayores ‘family offices’ del planeta
  8. Crece el malestar vecinal por la gestión del agua en Oza Cesuras y la oposición fuerza un pleno extraordinario

Detenido tras intentar atracar con un cuchillo un supermercado de Paseo de los Puentes, en A Coruña

Detenido tras intentar atracar con un cuchillo un supermercado de Paseo de los Puentes, en A Coruña

La RD Congo supera la barrera de los 1.800 muertos por ébola y se acerca a los 4.000 casos

La RD Congo supera la barrera de los 1.800 muertos por ébola y se acerca a los 4.000 casos

La historia de Ulises, el perro que sobrevivió al maltrato extremo y hoy busca una segunda oportunidad

La historia de Ulises, el perro que sobrevivió al maltrato extremo y hoy busca una segunda oportunidad

El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: "Llegamos a vender 900 en un día"

El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: "Llegamos a vender 900 en un día"

Interior detecta en VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo

Interior detecta en VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo

El eclipse total es una oportunidad única para investigar la dinámica del Sol y el efecto sobre la atmósfera

El eclipse total es una oportunidad única para investigar la dinámica del Sol y el efecto sobre la atmósfera

Herida leve una conductora de 33 años al chocar con un turismo en la carretera de Feáns

Herida leve una conductora de 33 años al chocar con un turismo en la carretera de Feáns

El mejor lugar para ver el eclipse puede ser también el más vulnerable: cómo elegir sin dañar el entorno

El mejor lugar para ver el eclipse puede ser también el más vulnerable: cómo elegir sin dañar el entorno
Tracking Pixel Contents