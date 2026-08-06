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Los médicos, decididos a ir a la huelga indefinida a partir de octubre: "Es la mejor estrategia"

Una encuesta realizada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo dibuja "un amplio consenso" sobre mantener las movilizaciones en otoño

Protesta de médicos en Catalunya (archivo)

Protesta de médicos en Catalunya (archivo) / JORDI COTRINA / EPC

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Nieves Salinas

Nieves Salinas

Los médicos apuestan por volver a la huelga por el Estatuto Marco, esta vez de forma indefinida, y barajan el mes de octubre como posible fecha. Así se desprende de una encuesta realizada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), de la que forman parte sindicatos como Metges de Catalunya, el madrileño Amyts o el gallego O’MEGA, que dibuja "un escenario de amplio consenso" dentro de la profesión sobre la necesidad mantener las acciones reivindicativas mientras no se produzcan "avances significativos" en la negociación con el Ministerio de Sanidad.

En la muestra han participado miles de médicos y facultativos entre el 27 de julio y el 4 de agosto, informa Amyts. En el análisis conjunto, más del 60% defiende la huelga indefinida total como la "mejor estrategia", y más del 25% la huelga indefinida intermitente 'in crescendo'.

En octubre

La fecha que concentra un mayor respaldo (73% de los participantes) para el inicio de una eventual huelga es en el próximo mes de octubre, aunque en las respuestas abiertas numerosos participantes "plantean incluso adelantar el comienzo de las movilizaciones".

La encuesta también revela una "elevada disposición" (94%) de los profesionales a renunciar voluntariamente a la realización de peonadas, módulos, doblajes y otras actividades extraordinarias, una medida que el informe considera "especialmente relevante" por su potencial impacto organizativo.

En la encuesta, los temas más repetidos son la necesidad de reformar el actual sistema de guardias, mejorar la jornada y los descansos, mantener la unidad de la profesión y reforzar las movilizaciones para lograr cambios estructurales.

Rechazo

Los resultados, señalan los sindicatos médicos, muestran "un rechazo mayoritario" al Anteproyecto de Estatuto Marco, al considerar los participantes que el texto no responde a las principales demandas históricas de la profesión "ni reconoce adecuadamente" la singularidad del ejercicio facultativo.

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Así se trasmitirá en la reunión pendiente de la primera semana con el resto de los miembros del Comité de Huelga de médicos y facultativos a nivel estatal "de cara a la mayor coordinación". Entre las organizaciones firmantes del acuerdo, están, además de los antes citados, el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca); Sindicato Médico de Galicia (Simega); el Sindicato Médico Avanza Valencia o la Asociación MIR España (AME).

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Fuente: El Periódico

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