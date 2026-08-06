Un queso de Chantada, reconocido como el mejor azul de España

Entre los 133 quesos presentados este año a los premios Alimentos de España, uno de los cinco ganadores se elabora en Galicia. El Savel, producido por Airas Moniz en Chantada, ha sido reconocido como el mejor queso madurado con mohos o queso azul de 2026, según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado.

El galardón sitúa a la quesería lucense entre las cinco premiadas en la decimocuarta edición de un certamen organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para distinguir la calidad de los quesos elaborados en España.

La categoría en la que resultó ganador el producto gallego reunió 17 muestras. El proceso de selección incluyó análisis físico-químicos y microbiológicos, además de una cata realizada por paneles de especialistas. El Ministerio asegura que las muestras se evaluaron de manera anónima y con garantías de trazabilidad.

Cinco quesos premiados

Los premios se dividen en cinco modalidades según el tipo de leche y el proceso de elaboración. Junto al Savel de Chantada, fue distinguido como mejor queso madurado de vaca el Alcaidús, amparado por la denominación de origen Mahón-Menorca y elaborado en Alaior, en Baleares.

En la categoría de oveja ganó Cremositos del Zújar, de Campanario, Badajoz. Este producto obtuvo también el premio especial al mejor queso Alimentos de España 2026 al lograr la puntuación más alta entre los cinco vencedores.

El premio al mejor queso madurado de cabra correspondió a Tío Resti, de la denominación de origen Queso de Murcia al Vino, mientras que el Pajarete con manteca y romero, elaborado en Villamartín, Cádiz, se impuso entre los quesos de mezcla.

En total concurrieron 26 quesos de vaca, 49 de oveja, 23 de cabra, 18 de mezcla y 17 madurados con mohos o azules.

Entrega de premios en otoño

El Ministerio explica que estos reconocimientos buscan dar visibilidad a los productores, fomentar la mejora de los procesos de elaboración y acercar al público la variedad de quesos producidos en España.

Los ganadores participarán en las acciones de promoción vinculadas a la marca Alimentos de España. La entrega oficial de los premios está prevista para el próximo otoño.

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Los galardones fueron creados en 1987 y reconocen cada año a empresas y productos destacados por su calidad, innovación y aportación al sector agroalimentario.

Fuente: El Correo Gallego