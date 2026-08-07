Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tensión financiera en la UDCExpansión de la refinería de A CoruñaPuertas abiertas en el HelimerHantavirus en GaliciaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El Gobierno ha cifrado en 222.783 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales.

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales. / BOMBEROS DEL CONSORCIO DE CASTELLÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha sido estabilizado este jueves en otra jornada favorable en toda España, con el fuego de Almorox (Toledo) ya extinguido y los de Lucena (Huelva) y Senet (Lleida) estabilizados, aunque se han registrado dos nuevos focos en Niebla y Villablanca (Huelva).

Si bien hoy el fuego ha dado tregua, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que el peligro sigue siendo "muy alto en zonas del norte y este peninsular y Canarias" y ha alertado de que el riesgo "va a ir a más" y podría alcanzar niveles "muy altos o extremos" el 12 de agosto, el día del eclipse solar.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  2. El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
  3. El Deportivo excede las fichas con cuatro porteros, cinco centrales y siete pivotes: llega la hora de aligerar plantilla
  4. Tres detenidos acusados de robar en aparcamientos de supermercados de A Coruña, Culleredo, Ames y Madrid
  5. Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
  6. Expansión de la refinería de A Coruña: Repsol acepta la ayuda de 133,4 millones de euros del Estado para producir hidrógeno ecológico
  7. Negocios de A Coruña priorizan el eclipse y bajan la persiana el 12 de agosto: 'Ese miércoles por la tarde la ciudad tendrá otras prioridades
  8. Angeliño ya está en casa: es oficialmente nuevo jugador del Deportivo

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

El Gobierno eleva a 1.342 los menores registrados en Ceuta

Miembros de La Guardia, Danza Invisible y La Frontera se suman a las fiestas de O Castrillón

Miembros de La Guardia, Danza Invisible y La Frontera se suman a las fiestas de O Castrillón

La alcaldesa de A Coruña se defiende de las críticas sobre la reunión del área metropolitana: "Era con los concellos del primer cinturón"

La alcaldesa de A Coruña se defiende de las críticas sobre la reunión del área metropolitana: "Era con los concellos del primer cinturón"

Jairo Noriega se pierde lo que resta de temporada con el Fabril: rotura del ligamento cruzado y operación

Jairo Noriega se pierde lo que resta de temporada con el Fabril: rotura del ligamento cruzado y operación

Cruel desenlace para Mateo García en el Europeo de París

Cruel desenlace para Mateo García en el Europeo de París

Melendi ofrecerá una tercera actuación en A Coruña tras agotar entradas

Melendi ofrecerá una tercera actuación en A Coruña tras agotar entradas

Media Segunda División y equipos portugueses y franceses, tras Arnau Comas

Media Segunda División y equipos portugueses y franceses, tras Arnau Comas
Tracking Pixel Contents