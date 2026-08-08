La Guardia Civil desplegará 24.000 agentes para garantizar la seguridad durante el eclipse

La Guardia Civil pondrá en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante el eclipse solar del miércoles con más de 24.000 agentes, un buen número de ellos desplegados en 660 puntos de observación situados en la demarcación del instituto armado, lo que supone el 84 % de los identificados en todo el país.

En un comunicado, la Guardia Civil destaca este acontecimiento excepcional que situará a España como uno de los principales escenarios mundiales para la observación de ese fenómeno astronómico y que atraerá a una importante afluencia de visitantes hacia numerosos puntos del territorio nacional.

Por ello, ha diseñado un operativo con más de 24.000 efectivos de las diferentes especialidades que se desplegará por tierra, mar y aire y reforzará la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente en los principales puntos de observación.

Así, la Guardia Civil reforzará su presencia preventiva y visible en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos de observación y espacios naturales donde se prevé una mayor concentración de espectadores.

El dispositivo permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Más de 660 puntos de observación

Una vez que se han identificado ya más de 660 puntos de observación ubicados en demarcación de la Guardia Civil, los agentes intensificarán la vigilancia mediante un despliegue adaptado a las características y necesidades de cada territorio.

El dispositivo contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, SEPRONA, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, GREIM, GEAS, USECIC, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y PEGASO), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, Centros Operativos y el resto de especialidades que resulten necesarias.

Todos ellos apoyados por medios terrestres, marítimos y aéreos y por las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado para el seguimiento permanente de la evolución del dispositivo.

El operativo se desarrollará en permanente coordinación con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, administraciones autonómicas y locales, policías autonómicas y locales y el resto de organismos implicados, subraya la Guardia Civil.

Seguridad, prevención y protección del entorno

Además del despliegue operativo, la Guardia Civil desarrollará una intensa labor informativa y preventiva para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a la elevada concentración de personas en espacios naturales.

Entre las principales recomendaciones destacan planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.

Asimismo, se recuerda la importancia de estacionar únicamente en los lugares habilitados, evitando hacerlo en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas que puedan impedir el acceso de los servicios de emergencia.

Del mismo modo, se recomienda disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la elevada afluencia de vehículos.

Con el objetivo de preservar el medio natural, la Guardia Civil insiste en la necesidad de respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora.

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Especialmente, se recuerda que está prohibido encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción, no debe aparcarse sobre vegetación seca debido al riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes del vehículo y es imprescindible mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia.