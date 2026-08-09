¿Cómo es un día con la Panorama?: Los cantantes y el resto del equipo de la orquesta ponen sus secretos al descubierto

Hablar de la orquesta Panorama es hablar de una de las grandes referencias de Galicia. De un fenómeno que, desde hace años, llena las plazas y fiestas dentro y fuera de la comunidad con un despliegue escénico difícil de igualar. Cuando cae la noche, miles de miradas se centran en un mismo lugar, aunque resulta imposible fijarse en un único punto. La orquesta ofrece un espectáculo en el que siempre ocurre algo en cualquier parte del escenario.

Luces, música, acrobacias, llamaradas que iluminan el cielo, cañones de confeti y un show que va mucho más allá de una verbena. Pero detrás de todo esto, hay un enorme equipo de personas que trabajan durante horas para que todo salga perfecto. La presencia de Panorama en las diferentes fiestas comienza mucho antes de la actuación. «Solemos llegar sobre las cuatro, dependiendo del horario de la fiesta», señala Paulo César, uno de los encargados del montaje.

Cuatro camiones son necesarios para transportar todo el material. Los montadores levantan la gran estructura, sitúan los camerinos y todos los elementos técnicos. Los cantantes y bailarines, por su parte, acostumbran llegar con una antelación de unas dos horas en el caso de las celebraciones en Galicia. «Nos maquillamos, preparamos la ropa en el camerino, hacemos la prueba de sonido, nos vestimos y para el show», relata el bailarín Álvaro Rojas.

Queríamos convertir Panorama en una de las más demandadas de Galicia, pero este éxito nacional no estaba en nuestra cabeza Lito Garrido — Director y vocalista de la orquesta Panorama

Detrás de las pantallas reina una coreografía invisible. El espectáculo requiere una constante locura de movimiento. Los miembros del grupo entran, salen, corren por detrás del escenario... Todo para ofrecer la mejor función posible y dejar a los espectadores boquiabiertos. «Hay vestuarios que colocamos más cerca porque algunos cambios no nos da tiempo a hacerlos en el camerino». Incluso así, «como te trabes un poquito en un cambio o en una caminata por detrás del escenario ya vas pillado de tiempo. Hay veces que no llegamos, pero esa adrenalina es lo que te mantiene vivo durante el show», destaca la bailarina Tania Zapata.

En total, varían la vestimenta en torno a una docena de veces. «Los cambios más difíciles son en los que hay menos tiempo, sobre todo el de Ricky Martin y el de Where is my husband, porque tengo que tener mucho tiempo para cambiarme porque me tengo que poner muchas cosas por encima para luego quitarme», valora Rojas. A su vez, añade, «es uno de los momentos más exigentes porque bailo en tacones y tengo que tener los gemelos bien preparados». Una exigencia física que confirma la bailarina Blanca Romero: «tenemos que cuidarnos y calentar un montón, dormir las horas suficientes y alimentarnos bien».

Los camerinos al descubierto

FARO se cuela en primicia en los camerinos de Panorama. «Esto es la parte que no se ve, pero donde pasamos el tiempo que no estamos actuando», cuenta Diego Moreira, uno de los principales vocalistas de la orquesta. «Esto son como pases de correr y de prepararse, momentos que no se ven, pero en los que estamos dándolo todo», detalla. Los vestuarios masculinos son bastante amplios. Cuentan con armarios y cajones en los que los miembros colocan sus distintos outfits, espejos para confirmar que los looks son dignos de una película de Hollywood y un espacio con nevera y microondas.

Cibrán Insua, vocalista con seis temporadas de experiencia en Panorama y 24 años en la verbena a sus espaldas, subraya la complejidad que conllevan ciertos atavíos, como es el caso del atuendo con el que aparece en escena para cantar el exitoso tema Titanium. «Aparte de que lleva trabajo ponérselo —porque lleva un cancán que me tienen que ayudar a poner los compañeros, el tul, los guantes y la sudadera—, mover todo eso para llegar, subirse a la tarima y darle tiempo a colocar todo, tiene su trabajillo», explica Insua.

No obstante, el conjunto ha sufrido distintos cambios a lo largo del tour. «Antes de esa sudadera, llevaba un abrigo de pelo enorme que daba muchísimo calor. Me alegro un montón de que no me lo pusieran más», recuerda.

Al fondo de los vestidores masculinos, se encuentran los femeninos, separados por una cortina negra. «Es donde más tiempo pasamos porque, nada más llegar al escenario, entramos en el camerino directas y, entre las chicas por lo menos, es donde están todas las risas, las carcajadas y de todo», confiesa Marleny Doble, la artista más versátil de la formación. Saxofonista, cantante, guitarrista, teclista y todo lo que se le ponga por delante. «Cuando se tienen que cubrir huecos de baile, también pueden contar conmigo», recalca.

Panorama siempre busca ser la primera en muchas cosas y este año consiguió meter ocho cámaras en directo en el espectáculo Ayrton Riva — Realizador y encargado de la creación audiovisual

Sin descanso

La orquesta Panorama recorre distintas ciudades de España con su actual gira, Time Tour. Este agosto, solo descansan una jornada de los 31 días que tiene el mes. «Queríamos convertir Panorama en una de las más demandadas de Galicia, pero este éxito nacional no estaba en nuestra cabeza», admite Lito Garrido, viva imagen de la orquesta. El cantante es el más veterano y una de las voces más longevas de la verbena gallega. Sus inicios en la famosa orquesta se remontan a 1993, pero según razona, su jubilación será decisión del público, mostrándose dispuesto a continuar mientras los espectadores así lo deseen.

«Siempre es mejor actuar en Galicia, pero se disfruta mucho conociendo otras ciudades. España es muy variada y cambia el público de un sitio para otro», expresa. Esta gestión de actuar todos los días «es fácil y complicada al mismo tiempo», considera Tania Zapata. Argumenta que «cuando coges el ritmo, entras en esa rutina y el cuerpo no se cansa», pero también hay días que «no te apetece hacer ejercicio físico y te apetece quedarte en tu sofá».

Cibrán Insua concluye que una gira de tal magnitud se prepara «calentando la voz, alimentándose bien y estirando», aunque subraya que lo fundamental es el descanso. Pero, ¿cómo es el día siguiente a una actuación? El cantante lo resume en dos palabras: «dormir y comer».

El oro de Panorama

Si bien el público se fija en todo lo que acontece en el escenario, lo cierto es que uno de los espacios más importantes de la orquesta, que permiten que todo lo que se ve y se escucha sea posible, se encuentra de espaldas al público. Se trata de la zona de control. Desde esta caseta situada en el centro de la plaza, frente por frente a la gran estructura, Ayrton Riva se encarga de la realización, Juan Carlos está constantemente pendiente de nivelar el audio para que el volumen de los micrófonos sea óptimo y Manuel controla todas las luces y los focos para que la experiencia sea inmejorable.

El también encargado de la creación audiovisual de la gira, Ayrton Riva, subraya que «hay cosas muy nuevas, muy trabajadas y muy planificadas para generar entorno» en cada ciudad a la que asisten. «Panorama siempre busca ser la primera en muchas cosas y este año consiguió meter ocho cámaras en directo en el espectáculo». Además, destaca también por su inmenso escenario. Según valora Riva, «el más grande con 65 metros, sumando casi 400 metros cuadrados de pantalla». En definitiva, «una locura».

Hay muchísimo trabajo detrás para preparar esta gira. Empieza meses antes de los ensayos porque hay que pensar el repertorio, las coreografías y planificar todo Mario Álvarez — Vocalista de Panorama desde hace once años

La orquesta busca siempre ser pionera y conseguir el oro frente a la competencia. Para ello, recurre a sorprendentes espectáculos. Los acróbatas son una parte esencial para generar exaltación. Marina García es una de ellos. Recalca que son necesarias muchas horas de práctica para poder hacer lo que ella es capaz de conseguir en el aire. «Antes era gimnasta de competición. Eso me llevó a Madrid y allí estuve entrenando espectáculos aéreos y acrobacias», recuerda la también bailarina.

Existe otro lugar clave que permite llevar a cabo un sorprendente espectáculo, situado fuera del escenario. En concreto, debajo de este. Gracias a una plataforma que se eleva, los cantantes pueden hacer entradas casi mágicas. Paulo César es el responsable de controlar el elevador in situ mediante un mando.

Momentos que se vuelven tradición

Aspirar a ser los primeros en el sector verbenero conlleva un significativo esfuerzo y una importante dedicación. «Hay muchísimo trabajo detrás para preparar esta gira. Empieza todo meses antes de los ensayos porque hay que pensar el repertorio, las coreografías y planificar todo», razona Mario Alonso. Después de Lito Garrido, 'el súper' de Panorama, es el vocalista más veterano de la orquesta, con once años de trayectoria profesional dentro de la formación.

Sin embargo, hay momentos que transcienden cada nueva gira y se consolidan como clásicos. Ejemplo de ello es 'la hora loca', en la que nunca faltan globos gigantes que sobrevuelan el público. «Es un momento muy típico. Yo creo que es una de las cosas que más le gusta a la gente de Panorama porque es muy característico. El público agradece esos momentos de interacción», alega Tania Zapata.

Otro de los instantes en el que los asistentes se vuelcan con el grupo es el «momento linternas». La bailarina lo define como «brutal». Aunque generalmente no vive esta parte de la función desde el escenario —ya que justo tiene que hacer un cambio de vestuario—, declara que en varias ocasiones se cambia velozmente para asomarse a observar el momento «porque es una barbaridad ver cómo la fiesta se ilumina y se apaga a la vez».

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Los miembros de la formación musical muestran su pasión por trabajar en una verbena de gran alcance como es Panorama y agradecen la oportunidad que les permite crecer como artistas. «Es una experiencia superenriquecedora. A pesar de que piensas que ya lo has aprendido todo, sigues aprendiendo muchísimas más cosas», concluye la artista Marleny Doble.