Miles de ceutíes salen a la calle al grito de “Basta ya: Ceuta no se rinde”

Miles de ceutíes se han concentrado en la plaza de la Constitución en una multitudinaria manifestación convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio.

La concentración, que ha arrancado a las 20.00 horas, reúne a ciudadanos de distintos barrios y sensibilidades en una convocatoria que sus organizadores han querido mantener al margen de partidos políticos e ideologías y que pretende lanzar un mensaje de unidad de la sociedad ceutí ante una situación que ha dejado 83 fallecidos, según los últimos datos facilitados.

La plaza de la Constitución presenta una elevada afluencia de ciudadanos, que participan en el acto convocado por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú para reclamar que se atiendan las reivindicaciones que, según han señalado, Ceuta lleva años planteando en materia de seguridad, control fronterizo y respuesta ante las crisis migratorias.

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Durante la concentración está prevista la lectura de un manifiesto conjunto en el que las cuatro comunidades religiosas expresarán “con una sola voz” su compromiso con la defensa de Ceuta y trasladarán las principales demandas de la ciudadanía ante la situación generada tras la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos.