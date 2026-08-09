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Última hora y actualidad sobre los incendios en España

La Junta de Andalucía confirma "avances" en el incendio de Niebla (Huelva) aunque con "incertidumbre" ante otro cambio de viento

El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo con más de 4.000 hectáreas afectadas.

El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo con más de 4.000 hectáreas afectadas. / Clara Carrasco - Europa Press / Europa Press

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio que afecta a Niebla, en Huelva, presenta actualmente una situación de "extrema complejidad" por los cambios de viento, mientras que el otro foco que se originó ayer en el término municipal onubense de Villablanca está ya extinguido y se mantiene controlado el fuego de Senet (Lleida).

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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