"Los lobos y linces no reaccionaron": qué hicieron los animales durante el eclipse total

Mientras miles de personas miraban al cielo durante el eclipse total de este miércoles, en los zoológicos los ojos estaban puestos en otra cosa: los animales. ¿Notaron que se había hecho de noche antes de tiempo? La conclusión de AIZA, asociación de zoos de España y Portugal, es que no todos respondieron igual. Mientras unas criaturas mostraban reacciones de sorpresa o de estado de alerta, otras parecían no darse cuenta. "Aproximadamente la mitad mostraron cambios y la otra mitad no", resumen fuentes de AIZA a El Periódico.

Durante el fenómeno, 13 zoológicos y centros de conservación grabaron a distintas especies para comprobar cómo respondían al cambio de luz. "La respuesta varió según la especie y condiciones de luz de cada sitio, ya que era un eclipse muy próximo al atardecer", señalan desde la asociación.

Entre los animales que sí reaccionaron están los primates, los leones y algunas aves, aunque no todas. En el centro portugués participante también se observaron cambios en las mariposas, y todos ellos podrán observarse en un vídeo que publicarán a lo largo de este jueves, explican.

Otros animales, en cambio, parecieron tomarse el eclipse con bastante más tranquilidad. "Los lobos y linces no reaccionaron, ni tampoco los leones marinos", apuntan las mismas fuentes.

En el estudio han participado el Zoo de Santillana del Mar, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Parque Faunístico Lacuniacha, Río Safari Elche, el Oceanogràfic de València, Terra Natura Benidorm, Bioparc Fuengirola, Sendaviva, Tierra Rapaz, Faunia, Zoo Aquarium Madrid y Zoomarine, este último en el Algarve portugués. El Acuario de Zaragoza también ha formado parte de la iniciativa, pero sus imágenes se publicarán en otro vídeo posterior.