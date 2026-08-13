Evento histórico
La camiseta feminista para ver el eclipse de la ministra Morant de la que todos hablan: "La cabeza de una mujer es más grande que el espacio"
La ministra de Ciencia acudió a la jornada en el Observatorio astronómico de Yebes donde el Gobierno siguió el eclipse con una camiseta con una frase de Emily Dickinson
Primero fue su equipo, luego los periodistas, más tarde los astronautas Sara García y Pablo Álvarez -"qué camiseta más chula"-, y a continuación el ministro Óscar López. Y así, otras tantas personas más abordaron a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, para preguntarle por su camiseta, que, junto a la cercanía y disponibilidad de los astronautas españoles, fue de lo más comentado ayer en el Observatorio astronómico de Yebes, el lugar elegido por el Gobierno para seguir el eclipse.
La verdad es que la camiseta, de color negro, llamaba la atención. En ella se veía el dibujo de la cabeza de una mujer partido en dos, con una suerte de universo dentro, con un planeta al fondo y la leyenda: "Her mind was bigger than space".
"Es una camiseta que me gusta", explicaba la ministra, que aprovechó cada momento de la jornada en el observatorio para reivindicar la ciencia "ante tanto negacionismo" y que señaló que la frase, claramente feminista, era de una "poema de [la poeta estadounidense] Emily Dickinson que habla de que la cabeza, en este caso de una mujer, es más grande que el espacio, más profunda que el océano".
Así, aprovechó, igual que hicieron muchos expertos astronómicos durante el día, para reinvidicar que el ecllipse suponía un impulso para despertar nuevas vocaciones de científicos, y en definitiva para explicarles a los más pequeños que todo es posible, que no hay límites.
"El mundo es suyo"
"Esta es una oportunidad para decirle a nuestros niños y a nuestras niñas que el mundo es suyo, que tienen que tener hambre. Al final todos los días amanece, todos los días anochece y parece que no tenemos conciencia de que formamos parte de un sistema perfecto, que es el sistema solar que ha permitido nuestra vida", dijo la ministra, que momentos antes del eclipse jugaba con sus hijos pequeños, que se habían fabricado sus propias gafas solares con los protectores homologados, en la azotea donde siguieron el evento los ministros. "Ahora te toca a ti, mama, di una palabra que empiece por 'o'", le requería uno de sus pequeños, sentado en el suelo
Morant convertía así las palabras en hechos, ya que pocas horas antes había llamado a seguir el eclipse con tus personas más allegadas. "Os invito a que lo vivamos en familia. Vamos a transmitir al mundo con todo el rigor científico, con las mejores imágenes para que científicos y divulgadores hagan su trabajo, que es hacer ciencia. Es un momento que no vamos a olvidar nunca", había dicho a media tarde.
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Fuente: El Periódico
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