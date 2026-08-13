Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del jueves 13 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 13 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 21, 27, 33, 41, 48 y 49. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8219703, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
  2. El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año
  3. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  4. Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
  5. Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
  6. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  7. Así son los cortes de tráfico y el dispositivo de transporte público este día del eclipse en A Coruña
  8. Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas

Resultados de la Primitiva del jueves 13 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 13 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 13 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 13 de agosto de 2026

Noé Carrillo pasó pruebas médicas y sufre un esguince de tobillo

Noé Carrillo pasó pruebas médicas y sufre un esguince de tobillo

Se cumplen 24 horas de un día para la historia en A Coruña: recordamos el eclipse solar total desde la Torre de Hércules

Se cumplen 24 horas de un día para la historia en A Coruña: recordamos el eclipse solar total desde la Torre de Hércules

Miño destina casi 400.000 euros a renovar la calle Estrada da Praia

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Oza Cesuras da por zanjada la crisis del agua sin acceder a realizar la auditoría a la red que reclama la oposición

Oza Cesuras da por zanjada la crisis del agua sin acceder a realizar la auditoría a la red que reclama la oposición

El Concello de A Coruña ajudicará en los próximos días el contrato del programa de Lecer del Ágora y el Forum

El Concello de A Coruña ajudicará en los próximos días el contrato del programa de Lecer del Ágora y el Forum
Tracking Pixel Contents