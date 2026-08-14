Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hostelería salva los grandes localesDiez mil familias no vacunan la gripeAsí llega el Deportivo a LaLigaTras el pacto de la hosteleríaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Lucha contra las llamas

Ingresa en prisión el detenido como presunto autor del incendio de Huesca

El fuego ya ha calcinado 11.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 18 pueblos de la zona

Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Huesca

Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Huesca

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Zaragoza

El detenido como presunto autor del incendio en La Peña de Riglos (Huesca) ha ingresado este viernes en prisión. Así lo ha confirmado la Guardia Civil, a través de un comunicado de prensa, en el que ha destacado está decisión del juez, después de que pasase a disposición judicial hace unos días. El presunto autor del incendio, que ya ha arrasado con 11.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 18 pueblos de la zona, ha entrado en la prisión de Zuera, sin fianza para su salida.

El recién ingresado en prisión es un hombre de 28 años que se encontraba trabajando en las obras de la carretera A-132. Un punto, el de la campa de almacenaje de las herramientas para llevar a cabo estas tareas, que las primeras pesquisas de la investigación señalaban como el posible origen. El pasado miércoles, según informó EFE y confirmó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los agentes de Seprona localizaron ese punto de inicio que, tal y como adelantó este diario, se encontraba en esa campa, muy cerca de la propia carretera.

Desde el primer momento en el que comenzaron las llamas, los vecinos de Santa María de la Peña y de Salinas de Jaca, dos de los municipios más afectados inicialmente, señalaron que el fuego empezó en el entorno de las obras y enseguida corrió rápidamente ladera arriba. Fueron los primeros testimonios que apuntaron dónde estaba el origen del fuego, y la detención de una persona como presunto autor del incendio, redunda esos primeros testimonios.

De la investigación llevada a cabo por la Uprona de la Guardia Civil de Huesca, con el apoyo de Ucoma de la Jefatura de Seprona desplazados desde Madrid, este miércoles se procedió a la detención del presunto autor de este incendio forestal.

Noticias relacionadas

En este amplio operativo la Guardia Civil cuenta con un dispositivo en el que participan agentes pertenecientes a Seprona, Seguridad Ciudadana, equipo Pegaso de Teruel, Usecic de Aragón y Navarra, Unidad Aérea y Agrupación de Tráfico.

Fuente: El Periódico de Aragón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
  2. Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
  3. Los dorsales de Bil y Gijselhart, atajos para inscribir a todos los jugadores de un Deportivo que ya suma a Angeliño
  4. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  5. Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
  6. Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 13 de agosto
  7. Contacto del Deportivo por Adama Traoré: entre el dinero y el deseo del jugador
  8. Pull&Bear recupera su local original en el Ensanche de A Coruña

Incendio en uno de los antiguos talleres del Agra de San Amaro en A Coruña

Incendio en uno de los antiguos talleres del Agra de San Amaro en A Coruña

Los hosteleros de la plaza de María Pita de A Coruña piden mantener terrazas con cierres y tarimas que no se inunden

Los hosteleros de la plaza de María Pita de A Coruña piden mantener terrazas con cierres y tarimas que no se inunden

Oleiros acusa a la Xunta de "bloquear" la licitación de la senda costera entre Naval y Canide

Oleiros acusa a la Xunta de "bloquear" la licitación de la senda costera entre Naval y Canide

Oleiros fija el 15 de septiembre para la demolición del antiguo concesionario de Opel en Perillo

Oleiros fija el 15 de septiembre para la demolición del antiguo concesionario de Opel en Perillo

La escasez de agua y el bajo caudal del río Mandeo condicionan la actividad en el polígono de Teixeiro

La escasez de agua y el bajo caudal del río Mandeo condicionan la actividad en el polígono de Teixeiro

La ginebra Vánagandr, de la coruñesa Hijos de Rivera, consigue una nueva medalla de oro en el International Spirits Challenge 2026

La ginebra Vánagandr, de la coruñesa Hijos de Rivera, consigue una nueva medalla de oro en el International Spirits Challenge 2026

EEUU da una lección a España: Arizona construye 27 cruces de fauna y reduce un 90% los accidentes con animales en carretera

Del viaje a la colonización: el polo sur de la Luna, nueva meta de la carrera espacial

Del viaje a la colonización: el polo sur de la Luna, nueva meta de la carrera espacial
Tracking Pixel Contents