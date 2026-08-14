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Registrado un terremoto de 3,7 grados sentido en 67 municipios de Granada

El seísmo, de magnitud 3,7 y epicentro al noroeste de La Zubia, se ha sentido en 67 poblaciones y núcleos de la provincia de Granada, con una intensidad máxima de III-IV

Epicentro del terremoto.

Epicentro del terremoto. / IGN

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Ramón Morales

Granada

Un terremoto de magnitud 3,7 grados se ha dejado notar durante la tarde de este viernes en Granada y numerosos municipios de su área metropolitana. El seísmo se produjo a las 18.43 horas y fue percibido por vecinos de distintos puntos de la provincia, provocando también llamadas al servicio de emergencias 112 Andalucía desde Granada capital y localidades como Ogíjares, La Zubia y Armilla.

El IGN actualiza la localización y la profundidad

Los primeros datos situaban el epicentro en Alhendín y a diez kilómetros de profundidad, aunque la información macrosísmica actualizada posteriormente por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) lo localiza al noroeste de La Zubia, a cinco kilómetros de profundidad. El organismo mantiene la magnitud en 3,7 y establece una intensidad máxima de III-IV en la Escala Macrosísmica Europea.

Hasta 67 poblaciones y núcleos han notado el terremoto: La mayor intensidad, III-IV, aparece en Armilla, Calahonda (Motril), Churriana de la Vega, Huétor de Santillán, Ogíjares y Pedro Ruiz (Santa Fe). Con intensidad III figuran Alhendín, Ambroz, Barrio de la Vega, Belicena, Bobadilla, Cájar, Casas Bajas, Cenes de la Vega, Cerrillo de Maracena, Chimeneas, Cortijo del Aire, Cúllar Vega, Dílar, El Barrichuelo, Gabia la Chica, Gabia la Grande, Gójar, Granada capital, Güevéjar, Híjar, Huétor Vega, La Herradura, Lancha del Genil, Los Llanos, Maracena, Nívar, Purchil, Santa Fe, Santa Juliana y Villa de Otura. El IGN asigna intensidad II-III a Albolote, Alquería del Fargue, Atarfe, Chauchina, Cijuela, Dúdar, El Ventorrillo, Fuensanta, Jun, La Malahá, La Zubia, Monachil, Peligros, Pinos Genil, Pulianas, Pulianillas, Sierra Elvira y la urbanización Valle del Puntal; y grado II a Aguas Blancas, Alfacar, Benalúa de las Villas, Cogollos de la Vega, Deifontes, Dúrcal, El Jau, Güéjar Sierra, Motril, Padul, Píñar, Sierra Nevada y la urbanización La Joya.

Llamadas al 112 desde varios puntos de Granada

Fuentes del 112 Andalucía han explicado a EFE que recibieron llamadas relacionadas con el terremoto desde Granada capital y distintos municipios del cinturón metropolitano, entre ellos Ogíjares, La Zubia y Armilla. Los avisos corresponden a ciudadanos que han notado la sacudida y, según la información facilitada hasta el momento, no se han detallado daños asociados al temblor.

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Qué sigifica las intensidades de este temblor: de II a IV

La intensidad no es lo mismo que la magnitud: indica cómo se percibe el terremoto y qué efectos tiene. En este seísmo aparecen intensidades II, II-III, III y III-IV. Según la escala europea, el grado II, "apenas sentido", corresponde a un temblor percibido únicamente en casos aislados por personas en reposo dentro de edificios, sin efectos ni daños; el III, "débil", puede sentirse como un ligero balanceo o temblor y hacer oscilar levemente objetos colgados, también sin daños. El grado IV, "ampliamente observado", supone una vibración moderada que puede ser percibida por muchas personas dentro de edificios, provocar el golpeteo de vajillas, cristalerías, ventanas o puertas y mover objetos colgados, aunque igualmente sin daños. Los valores II-III y III-IV son intensidades intermedias entre esos grados.

Fuente: El Correo de Andalucía

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