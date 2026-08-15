Marruecos intercepta a 148 migrantes cerca de Ceuta y detiene a 61 personas por incitación a la entrada ilegal

Las fuerzas de seguridad de Marruecos han frustrado este sábado un intento de entrada irregular en Ceuta protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en una zona montañosa próxima a Fnideq -Castillejos en español-, al suroeste de la ciudad autónoma, según han informado fuentes de seguridad marroquíes a EFE. De momento, el balance es de 148 personas interceptadas y 61 personas detenidas por incitar a la entrada ilegal.

Según las mismas fuentes, de los migrantes interceptados este sábado en las inmediaciones de Fnideq (Castillejos), la mayoría de los interceptados son subsaharianos: 128 son originarios de países del África subsahariana y 20 de nacionalidad marroquí. Además, agregaron, las operaciones preventivas realizadas en los últimos días por la Dirección General de la Seguridad Nacional han permitido la detención de 61 sospechosos de incitación y promoción de llamadas a la migración irregular a través de las redes sociales.

El intento se produce después de varios días de máxima alerta a ambos lados de la frontera por los llamamientos difundidos en las redes sociales para repetir este 15 de agosto una entrada masiva en Ceuta similar a la registrada los pasados 30 y 31 de julio, cuando unas 72.000 personas cruzaron la frontera. Según las fuentes citadas por EFE, los agentes marroquíes localizaron y dispersaron a los migrantes que se encontraban concentrados en las afueras de Castillejos. Parte de ellos continuaban este sábado en la zona.

La ciudad marroquí ha amanecido en calma, aunque bajo un importante despliegue policial, que durante la mañana se ha ido intesificando en la zona. Las autoridades mantienen controles en las principales carreteras de acceso, especialmente en las procedentes de Tetuán y Tánger, dentro del dispositivo desplegado en los últimos días para evitar que grupos de migrantes alcancen las inmediaciones de la frontera. Durante la madrugada, Marruecos intensificó además la vigilancia tanto por tierra como por mar.

Una joven migrante de 17 años explicó a la agencia que logró llegar durante la noche a Castillejos desde Tetuán. Según su relato, el autobús en el que viajaba fue detenido hasta en tres controles a lo largo de los aproximadamente 35 kilómetros que separan ambas localidades.

Un dispositivo reforzado

Marruecos llevaba varios días reforzando los controles en carreteras, accesos marítimos y zonas forestales próximas a Ceuta ante las convocatorias difundidas por redes sociales para este sábado. El objetivo de Rabat era interceptar a posibles grupos antes de que pudieran aproximarse a la valla fronteriza.

España también había elevado el nivel de vigilancia. El Ministerio del Interior reforzó en las últimas dos semanas el contingente de Policía Nacional y Guardia Civil destinado en Ceuta hasta alcanzar los 1.659 agentes este fin de semana, mientras Defensa mantiene desplegados en la ciudad a más de 2.000 militares. A este dispositivo se suma la instalación de una barrera neumática marítima de unos 500 metros, una medida con la que Interior busca reforzar el control de las entradas por mar.

El Gobierno español había advertido en los últimos días de que las personas que accedieran de manera irregular no serían regularizadas ni trasladadas a la península. Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, habían insistido en que quienes entraran irregularmente serían sometidos a los procedimientos previstos en la legislación de extranjería.

Sin reacciones

Por el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre este último episodio, si bien está previsto que el domingo viaje a Ceuta la ministra de Sanidad, Mónica García, para conocer "de primera mano" la situación sanitaria tras la crisis migratoria y mantener diversos encuentros institucionales y con representantes del ámbito sanitario y social y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Al día siguiente, el lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, hará lo propio.

Desde la oposición, en cambio, el PP ha vuelto a reclamar a Pedro Sánchez que "salga de su escondite" y viaje a Ceuta para "asumir un mando único". Los populares también siguen exigiendo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que contacte con su homólogo marroquí, Abdellatif Ouahbi, para trasladarle que Ceuta y Melilla son españolas.

"Es culpa del Gobierno, que con la regularización de migrantes ha convertido España en un destino fácil para las mafias", ha declarado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, este sábado en un vídeo difundido por el partido.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha asegurado que España debería "preocuparse por Marruecos" y no por los controles impuestos por Roma, al considerar que es allí "donde se originan los problemas". En una entrevista con el diario 'Corriere della Sera', Tajani ha defendido la suspensión temporal de Schengen con España adoptada por el Gobierno de Giorgia Meloni por motivos de seguridad tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

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La decisión italiana abrió un nuevo frente diplomático entre ambos países. Después de que Madrid reclamara sin éxito el levantamiento de los controles, España respondió restableciendo también los controles a los viajeros procedentes de Italia. Tajani ha señalado ahora que Roma evaluará si "la alerta está justificada" antes de decidir si mantiene la medida, en referencia a la posibilidad de que se produzcan nuevos intentos de entrada irregular en Ceuta este fin de semana.