Los bomberos de Francia cruzan los Pirineos para defender Aragón del fuego: "Venimos a ayudar a nuestros vecinos"

Mathis, Eloïse y Juan Marco se apean de una autobomba con matrícula francesa, una de tantas que ha luchado contra el fuego durante la noche del domingo para proteger Santa Cruz de la Serós y los monasterios de San Juan de La Peña. "Venimos a ayudar a nuestros vecinos. El incendio está a las puertas de nuestro país y se nos ha solicitado ayuda, así que aquí estamos, voluntarios y profesionales, como vuestros bomberos lo harían por nosotros", dice Marco, al mando de uno de los retenes enviados por Francia para colaborar en la extinción del mayor incendio de la historia de Aragón.

Los tres son parte del grupo de 100 bomberos franceses que se han desplegado para dar relevo al operativo que llevaba una semana tratando de apagar el fuego de Las Peñas de Riglos. Algo más de 40 corresponden a las fuerzas del distrito 66 (Pirineos Orientales, en la región de Occitania), del distrito 64 (Pirineos Atlánticos, en Nueva Aquitania), mientras que unos 60 pertenecen a la Brigade des militaires de la Sécurité Civile, el equivalente a la Unidad Militar de Emergencias del Ejército francés. El cuartel del destacamento se ha ubicado en el polideportivo del colegio San Juan de la Peña, en Jaca.

Varios bomberos forestales del distrito 66 de Francia, este lunes a mediodía en la escuela forestal de Jaca. / Jaime Galindo

Es una mezcla bastante heterogénea la del despliegue francés, con efectivos que van desde los 18 a los 64 años. El más joven del operativo es Mathis, que se metió a bombero porque su padre se dedicaba a ellos. "Viene de familia, va en la sangre", explica, en un francés cerrado, mientras un compañero le traduce antes de echar un bocado en el Instituto de Formación Agroambiental de Jaca (IFA), más conocido como la escuela forestal. A su lado, otra joven, Eloïse, de 20 años, dice que a ella le mueve "la pasión", lo que despierta sonrisas de camaradería entre sus compañeros, más experimentados en la lucha contra el fuego.

"Nos desplegaron ayer por la noche en la zona de Santa Cruz de la Serós, muy cerca de los monasterios. Hemos estado toda la noche trabajando allí, mano a mano con los profesionales españoles, y hemos podido defenderlo", explica el jefe de la unidad, mientras el resto se dirige al puesto de comidas antes de regresar al monte. El calor aprieta de nuevo este lunes tras una noche de lluvias, por lo que se esperan horas críticas en la evolución de un incendio que ha calcinado 17.000 hectáreas.

"Trabajamos muy bien con los bomberos españoles y percibimos mucho agradecimiento cada vez que cruzamos la frontera", explica Miguel, otro profesional quien hace de traductor improvisado. La llegada de los refuerzos internacionales se produce mediante la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que permite la colaboración interterritorial para dar relevo a los efectivos del Infoar y la UME, así como la incorporación de un helicóptero Super Puma a las labores de extinción.

Un 'Erasmus' de cuatro retenes polacos también colabora

En el operativo también están desplegados desde hace varios días cuatro retenes de bomberos procedentes de Polonia, que se corresponden con dos brigadas que suman 30 efectivos a las labores de extinción. Los profesionales estaban realizando una formación internacional con los equipos de extinción del Gobierno de Castilla-La Mancha, que envío colaboración para ayudar al control del incendio de Las Peñas de Riglos. La comunidad manchega envío dos de sus retenes propios y a los cuatro que se estaban formando, contribuyendo así al relevo de los brigadistas que coordina el 112 Aragón, formado por los efectivos de Infoar, la UME, los bomberos de las diputaciones provinciales, de varios ayuntamientos y otras tantas comunidades autónomas.