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Incendio forestal

Unas 700 personas siguen evacuadas por el incendio de Pinofranqueado que ha arrasado 1.600 hectáreas

Parte de los desalojados de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal se encuentran alojados en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco

Vídeo | Unas 700 personas siguen evacuadas por el incendio de Pinofranqueado que ha arrasado 1.600 hectáreas

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Carlos Gil

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Carolina León Carvajal

La Junta de Extremadura mantiene la declaración de la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), debido al incendio declarado en el término municipal de Pinofranqueado este pasado martes.

Unas 700 personas han sido evacuadas de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal, encontrándose parte de ellos alojados en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.

También ha tenido que ser desalojado El Cottolengo, centro benéfico que acoge a personas con discapacidad severa. Los 34 usuarios han sido trasladados al Centro Sociosanitario de Plasencia y al centro Hermanitas de los Pobres, informa el Ejecutivo regional.

Se estima que el fuego ha arrasado 1.600 hectáreas de pinar. En estos momentos se encuentran sobre el terreno 150 efectivos que han trabajado en su extinción durante toda la noche.

El dispositivo está formado por trece unidades de bomberos forestales, cuatro unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural más cinco técnicos de extinción.

Junto al Plan Infoex, se incorporarán durante la madrugada efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y seguirán medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), bomberos de la Diputación de Cáceres (SEPEI), Guardia Civil y personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCYL).

Reunión del Cecopi

A las 22.45 ha tenido lugar la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del plan Infocaex, presidida por Abel Bautista, director del plan y vicepresidente, consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, en la que se ha evaluado la situación y este miércoles, 19 de agosto, a las 10.00 horas será la segunda.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se encuentra instalado en la Cooperativa APIHURDES, en la localidad de Pinofranqueado.

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Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres, colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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