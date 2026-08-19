Un estudio en fase 3 demuestra resultados prometedores en la vacuna contra el melanoma, el cáncer de piel más agresivo

Las farmacéuticas Moderna y Merck se dispararon un 75% y un 8% en bolsa tras publicar una nota de prensa en la que han anunciado resultados preliminares positivos de un ensayo en fase 3 para desarrollar una vacuna contra el melanoma, el cáncer de piel que más riesgo de metástasis entraña y que, además, está relacionado con quemaduras en la infancia. Es melanoma es el segundo tumor más frecuente en mujeres de menos de 40 años. Según el comunicado de Moderna y Merck, su ensayo clínico demuestra una disminución en la recurrencia de la enfermedad —es decir, un retraso en el regreso del cáncer— y una dilatación en el desarrollo de metástasis.

Las compañías han combinado una vacuna de ARN mensajero con un medicamento ya comercializado por Merck, el denominado 'Keytruda' —una inmunoterapia de tipo anticuerpo monoclonal— para desarrollar esta terapia. Es la primera vez que una vacuna de este tipo logra resultados positivos en un ensayo en fase 3, el más avanzado, y también es la primera vez que lo hace un tratamiento oncológico basado en ARN mensajero, que fue la misma tecnología que sirvió para hacer las vacunas frente al covid.

Según el comunicado de las farmacéuticas, los resultados arrojaron "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes" respecto a la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia en los casos de este tipo de cáncer cutáneo. Los datos obtenidos será presentados en una próxima reunión médica internacional y serán compartidos con las autoridades regulatorias competentes.

"Estos resultados de la fase 3 representan un momento crucial para la investigación oncológica. Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente fue una aspiración. Ahora estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", ha destacado el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel.

"Al intervenir en una etapa temprana de la enfermedad, cuando muchos cánceres se consideran más tratables, el objetivo de la terapia adyuvante administrada después de la cirugía es aumentar la posibilidad de curación para un mayor número de pacientes", ha afirmado por su parte el presidente de Merck Research Laboratories, Dean Y Li.

Disparadas en bolsa

Nada más informar de estos avances, las acciones de Moderna se disparaban hasta rozar un incremento del 75% en las operaciones previas de la Bolsa de Nueva York, lo que supone alcanzar los 110 dólares por acción frente a los 62,96 dólares que marcó en el pasado cierre.

En el caso de la compañía alemana Merck, las acciones aumentaron un 8% en el mercado bursátil estadounidense, hasta alcanzar los 145 dólares por título, por encima de los 135,17 anotados al fin de la pasada jornada.

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