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Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: "Es una patera, tío, recoged las cosas"

Algunos de los bañistas presentes huyeron corriendo de la playa

El desembarco de decenas de inmigrantes causa estupor en una playa de Los Belones

El desembarco de decenas de inmigrantes causa estupor en una playa de Los Belones

L. O.

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Javier Ayala | Ana Lucas

Una patera con numerosos inmigrantes a bordo arribaba este miércoles a una playa perteneciente al municipio de Cartagena. Más concretamente, a la Cala del Barco. Los presentes se vieron sorprendidos ante la llegada de la embarcación, cargada de personas, que a metros de llegar del mar a la arena, se lanzaron al agua y pisaron tierra. Ante tal situación, muchos de los presentes decidieron irse de la playa e incluso huir corriendo.

Algunos de los testigos profirieron expresiones xenófobas (mandando a los recién llegados "a su país") y otros se fijaron en que algunos de los pasajeros de la embarcación llevaban el rostro cubierto con un pasamontañas. "Es una patera, tío, recoged las cosas, recoged las cosas", instaba una mujer a sus acompañantes, mientras otra reclamaba en voz alta que alguien llamase "a la Policía tú". "Llamad a la Policía o algo", apostillaba otra usuaria del arenal.

Les ayudan a buscar sus teléfonos

Entre los recién llegados había una embarazada que, según testigos, pidió a los presentes que le dejasen el móvil para avisar a sus familiares. La mujer explicó que había perdido su teléfono al saltar al mar desde la precaria embarcación.

Fue entonces cuando dos de los bañistas que sí permanecieron en la playa cuando llegó la patera se pusieron las gafas de bucear, se echaron al agua y lograron recuperar los terminales de dos de los migrantes, detallaron testigos de los hechos. "Se ve que llevan los móviles en una bolsa para que no se mojen; los cogieron, echaron a correr y se marcharon", explicó esta testigo.

Otros vecinos que contemplaron (y grabaron con el móvil) la llegada de la patera desde sus domicilios llegaron a pensar que se trataba de "una narcolancha", como las que ya han visitado en el presente estío el litoral cartagenero. "Mira cómo se van a tirar todos al agua", comentaba un varón, que calificaba la escena que estaba viendo de "locura". "Son narcotraficantes que traen aquí a los chavales", apuntaba este hombre.

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Según indicaron fuentes de la Guardia Civil, Cuerpo competente para investigar lo sucedido, los migrantes (en su mayoría hombres jóvenes, incluso menores, según las primeras informaciones) echaron a correr nada más tocar la arena y se desperdigaron por la zona. Al lugar se movilizaron varias unidades, en vehículos, y comenzaron a tratar de identificar a muchos de los llegados, chicos jóvenes. Los Cuerpos de Seguridad no descartan interceptar a más lo largo de la jornada.

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