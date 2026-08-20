Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ofertas en la plaza de LugoEl Hull quiere a YeremayLos ríos gallegos se secanRehabilitación de la Casa EscarizViviendas turísticas en TorreiroFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

En la Sierra de San Vicente

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

Por el momento no se han encontrado indicios de la presencia del felino avistado supuestamente por un repartidor

Imagen de archivo de un león.

Imagen de archivo de un león. / TOMASZ GZELL / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Toledo

La Guardia Civilmantiene este jueves, al menos hasta mediodía, la búsqueda de un león en la Sierra de San Vicente (Toledo), avistado supuestamente por un repartidor, aunque por el momento no se han encontrado indicios de su presencia y los núcleos zoológicos contactados no han comunicado la ausencia de ningún animal.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han señalado a EFE que la búsqueda se ha reactivado esta mañana con drones y un helicóptero.

La búsqueda del animal se activó ayer miércoles tras una llamada al servicio de urgencias y emergencias 112 de un repartidor que trabajaba por la zona y que dijo que había divisado un león en la zona del convento del Piélago, en la Sierra de San Vicente, al noroeste de la provincia de Toledo.

En concreto, el aviso fue en las proximidades de la carretera TO-1375 a la altura del kilómetro 9, una vía que conecta las localidades de El Real de San Vicente y Navamorcuende.

La Delegación del Gobierno ha señalado que "no hay novedades" en cuanto a la búsqueda y que se mantiene el operativo preventivamente al menos hasta este mediodía.

La Guardia Civil ha indagado en el núcleo zoológico de Hinojosa de San Vicente (Toledo) y en otros de la Comunidad de Madrid y algunos más alejados, por si el animal hubiera salido de allí.

Del mismo modo, la Guardia Civil también está haciendo comprobaciones de la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características físicas -sobre todo el pelaje- similares a los leones.

Noticias relacionadas

Varios ayuntamientos, entre otros el de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente o Almendral de la Cañada han avisado a los vecinos en redes sociales de que tomen precauciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
  2. Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos
  3. El deportivismo, entre la ilusión de Primera y la preocupación por la brecha social: 'Tendría que ser una fiesta
  4. El restaurante de A Coruña que empezó casi vacío y hoy está en la guía Michelin: 'Hubo muchos días de preocupación
  5. A Coruña estrenará un nuevo parque en Monte Alto: más de 16.000 metros cuadrados con zona verde y pasarelas-mirador
  6. Traslado de RTVE en A Coruña: una sola antena en la cubierta del edificio de Correos
  7. El Bochum busca la cesión de Charlie Patiño, sin hueco en el Deportivo
  8. Un hombre fallece al caer desde la ventana de un tercer piso en la calle Zalaeta de A Coruña

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

Se acabó el no dormir en verano: estos son los alimentos que conviene comer, y los que no, para conciliar el sueño más y mejor

Se acabó el no dormir en verano: estos son los alimentos que conviene comer, y los que no, para conciliar el sueño más y mejor

El Hull City, a por Yeremay

El Hull City, a por Yeremay

Luna del Esturión 2026: a qué hora se verá en España y cómo será el eclipse lunar del 28 de agosto

Luna del Esturión 2026: a qué hora se verá en España y cómo será el eclipse lunar del 28 de agosto

Un frente deja tiempo inestable con avisos en 10 comunidades, 7 en nivel naranja

Un frente deja tiempo inestable con avisos en 10 comunidades, 7 en nivel naranja

Focaccia rellena de mortadela, burrata y pistacho: el sándwich italiano crujiente por fuera y esponjoso por dentro

Focaccia rellena de mortadela, burrata y pistacho: el sándwich italiano crujiente por fuera y esponjoso por dentro

Manuel Manzano, veterinario: “El matatabi es una opción mucho más eficaz para tu gato que la hierba gatera”

Manuel Manzano, veterinario: “El matatabi es una opción mucho más eficaz para tu gato que la hierba gatera”
Tracking Pixel Contents