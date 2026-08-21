Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ofertas en la plaza de LugoEl Hull quiere a YeremayLos ríos gallegos se secanRehabilitación de la Casa EscarizViviendas turísticas en TorreiroFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Seísmos en Andalucía

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

Dos de los temblores de 2,2 y 2,4 grados de magnitud y epicentro en Armilla y Ogíjares, han podido ser sentidos por la población

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada.

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Granada

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco terremotos durante la madrugada de este viernes en diferentes localidades de Granada, dos de ellos de 2,2 y 2,4 grados de magnitud y epicentro en Armilla y Ogíjares que han podido ser sentidos por la población.

Según este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la actividad sísmica de la madrugada de este viernes se ha concentrado en Ogíjares y Armilla, aunque también se han repetido temblores en Alhendín y La Zubia.

Armilla ha sido el epicentro de dos de los terremotos, uno registrado a las 4:05 horas, con una profundidad fijada en 0,0 kilómetros y sentido por la población, que se ha sumado a otro detectado once minutos antes, aunque a una profundidad de 4 kilómetros.

También de madrugada y sentido por la población ha sido el seísmo de las 5:44 horas, con epicentro en Ogíjares y a una profundidad de 0,0 kilómetros. Alhendín y La Zubia han localizado el epicentro de los otros dos temblores, de intensidad 1,9 y 1,7 respectivamente.

Estos nuevos terremotos se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a las 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín.

Noticias relacionadas y más

Desde entonces, la Junta mantiene activa la fase de preemergencia ante el riesgo sísmico, medida que permite aumentar y coordinar medios de emergencia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents