Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ofertas en la plaza de LugoEl Hull quiere a YeremayLos ríos gallegos se secanRehabilitación de la Casa EscarizViviendas turísticas en TorreiroFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio de Las Hurdes (Cáceres) entra en una jornada clave tras los positivos trabajos nocturnos

Incendio en Las Hurdes este miércoles

Incendio en Las Hurdes este miércoles

Vídeo: Infoex | Foto: @RigleDX

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 262.030 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
  2. Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos
  3. El deportivismo, entre la ilusión de Primera y la preocupación por la brecha social: 'Tendría que ser una fiesta
  4. El restaurante de A Coruña que empezó casi vacío y hoy está en la guía Michelin: 'Hubo muchos días de preocupación
  5. Traslado de RTVE en A Coruña: una sola antena en la cubierta del edificio de Correos
  6. Avalancha de ofertas por los locales exteriores del mercado de la plaza de Lugo: 54 aspirantes y más de 100 peticiones
  7. Yeremay se entrena en Abegondo con el Deportivo en medio de la tentativa del Hull City
  8. El Bochum busca la cesión de Charlie Patiño, sin hueco en el Deportivo

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

España pierde buena parte de su crecimiento del PIB a causa del calor extremo

España pierde buena parte de su crecimiento del PIB a causa del calor extremo

Directo | Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa ceutí

Directo | Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa ceutí

A Coruña vive un viernes con posibilidad de chubascos

A Coruña vive un viernes con posibilidad de chubascos

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este viernes 21 de agosto

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este viernes 21 de agosto

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto
Tracking Pixel Contents