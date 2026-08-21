Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 262.030 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Los medios aéreos se incorporan al incendio forestal de Segorbe (Castellón) Los medios aéreos se incorporan a primera hora de este viernes a las labores de control y extinción del incendio declarado el jueves por la tarde entre Gátova y Segorbe (Castellón) por la caída de un rayo, que mantiene la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Durante la noche han trabajado en este incendio once unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia, dos de Castellón, dos brigadas forestales, una unidad de jefatura, un coordinador forestal de Valencia y otro de Castellón, una unidad de mando y un técnico forestal.

El incendio de Las Hurdes entra en una jornada clave Tras cuatro días de trabajo frente a las llamas del incendio de Las Hurdes (Cáceres), caracterizado por su elevada carga de fuego y extensión, los medios terrestres y aéreos atacarán a lo largo de este viernes varios frentes después de que los trabajos realizados por la noche han logrado resultados favorables. Los efectivos terrestres que han trabajado esta noche han centrado su labor en ahogar los rebrotes y las reactivaciones que de forma constante se generan en buena parte del perímetro interior. Todo ello con el objetivo de que los medios aéreos y terrestres puedan actuar desde primera hora de esta mañana en las zonas consideradas como más sensibles.

Un incendio forestal declarado por un rayo en Segorbe (Castellón) obliga declarar la situación 1 del PEIF Un incendio forestal declarado este jueves por un rayo en Segorbe (Castellón) ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Según informa el 112 CV en su cuenta de X, el incendio ha obligado a movilizar siete unidades y una autobomba de los bomberos forestales de la Generalitat, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia, uno del de Castellón y cuatro agentes medioambientales. El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

Los vecinos de Santa Cruz (Huesca) de la Serós podrán volver a sus casas previsiblemente este viernes El municipio de Santa Cruz de la Serós se mantiene como el único en el que sus vecinos todavía no han sido realojados "por precaución", ya que está ubicado en la zona "más caliente" y "con más riesgo", pero la previsión es que sus habitantes puedan regresar a sus casas este viernes, con lo que se concluiría el realojo de todos los evacuados por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). Se sumarían así a los 129 vecinos de Binacua y Atarés, realojados este jueves por la tarde, y al total de 700 personas de 16 núcleos que han vuelto a sus casas en los últimos dos días. En cuanto a la evolución del incendio, el director general de Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que se ha mantenido estabilizado durante toda la jornada, en la que el dispositivo de extinción ha ido atendiendo pequeños focos generados por tocones que todavía están "muy calientes".

El incendio de Riglos (Huesca) podría estar controlado en "dos o tres días" El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que desde su declaración, el pasado día 10, ha quemado una superficie de 14.500 hectáreas, continúa en fase de estabilización y se podría dar por controlado en "dos, tres días como mucho". Así lo ha afirmado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi, el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero. Este ha relatado que a lo largo del día el incendio se ha mantenido en fase de estabilización y se han atendido los pequeños focos y humeros detectados.

Refuerzo de trabajo en el incendio de Las Hurdes y mejoran los de Madrid, Huesca y Huelva El incendio de Las Hurdes (Cáceres) ha requerido durante la tarde de este jueves un refuerzo de trabajo en la frontera con Salamanca para evitar que vuelva a saltar de provincia, en una jornada en la que de nuevo han evolucionado favorablemente los fuegos de Madrid, Huesca y Huelva. La superficie quemada en lo que va de año en España ronda las 300.000 hectáreas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que no obstante, han dado cifras concretas ligeramente diferentes. Sin embargo, ambos datos coinciden en que la superficie calcinada es inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando ya habían ardido 367.520 hectáreas tras la oleada de fuegos simultáneos que se desató a mediados de agosto en puntos de Zamora, Ourense y León.

Estabilizado el incendio forestal declarado este jueves en Jayena (Granada) El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por estabilizado el fuego declarado este jueves en Jayena (Granada) y que ha movilizado una decena de medios aéreos. Según han informado fuentes del Infoca, el trabajo durante horas por tierra y aire ha permitido estabilizar a las 18:45 horas el incendio que afecta a un paraje forestal conocido como Las Charcas de Jayena, un pueblo de unos 1.000 vecinos. El Infoca ha desplazado a la zona a hasta diez medios aéreos, incluido un helicóptero del Ministerio de Transición Ecológica, para reforzar la labor por tierra de dos Bricas, tres grupos de bomberos forestales, un técnico en extinción y dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, una autobomba y la Unidad Mçeca.

Evacuados trabajadores de un centro comercial de Granollers por el humo de un incendio Los Bomberos de la Generalitat han desalojado a diez trabajadores y han confinado a otros a consecuencia de un incendio que se ha declarado al mediodía de este jueves junto a las multisalas del cine del centro comercial El Nord de Granollers (Barcelona), que ha provocado una humareda. Según han informado a EFE fuentes de Bomberos de la Generalitat, el incendio se ha originado sobre las doce del mediodía en el cuadro eléctrico de una máquina expendedora de bebidas situada junto a las salas del cine, que en ese momento estaban cerradas al público. Debido al incendio en el cuadro eléctrico en esta máquina, se ha originado una humareda en el vestíbulo de las multisalas de cine y en diversas salidas de emergencia.

Regresan 129 vecinos de Binacua y Atarés evacuados por el incendio de Riglos (Huesca) Un total de 129 personas que permanecían evacuadas por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) han podido regresar este jueves a los núcleos de Binacua y Atarés, mientras continúa desalojado por el fuego el municipio de Santa Cruz de la Serós. Estos vecinos se unen a los 700 de 16 localidades que ya han podido volver a sus casas, de manera que solo faltarán por realojar los 74 habitantes de Santa Cruz de la Serós, según ha informado el Gobierno de Aragón. Este mismo jueves al mediodía, 117 personas de Ena, Centeno y Botaya han podido volver a casa, mientras que el miércoles se permitió el regreso de 583 a los núcleos de Triste, La Peña Estación, Yeste, Anzánigo, Osia, Bernués, Santa María de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larués, Bailo, Arbués y Alastuey.