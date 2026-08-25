El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo

Todavía impactados por el espectáculo del eclipse total solar que se vivió en España la tarde-noche del 12 de agosto, el cielo vuelve a ofrecernos una cita especial. Será el 28 de agosto, cuando un eclipse parcial de Luna será visible desde toda España. La fase parcial comenzará a las 04.34 horas y alcanzará su máximo a las 06.12 horas (una hora menos en Canarias), con cerca del 96% del disco lunar en sombra.

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, de manera que los tres cuerpos quedan aproximadamente alineados. La Tierra bloquea entonces parte o toda la luz solar que normalmente ilumina la superficie de la Luna. Pese a que en este caso no se trata de una luna de sangre porque el eclipse es parcial, la parte de la Luna que entre en la umbra podrá adquirir tonos rojizos o cobrizos. Esto se debe a que la atmósfera terrestre desvía hacia la sombra parte de la luz solar, sobre todo las longitudes de onda rojizas.

Se puede observar a simple vista

Según los expertos, la observación del eclipse se podrá realizar a simple vista y no entrañará ningún peligro ni requiere de gafas especiales como sí ocurrió con el eclipse solar del 12 de agosto. De acuerdo al Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no se verá igual en todo el país. En el centro y este peninsular, las islas Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial del eclipse, mientras que en el resto de la península, islas Canarias y Ceuta el ocaso lunar tendrá lugar después de que acabe la fase parcial. Es decir, el oeste será el mejor sitio para verlo.

A diferencia de un eclipse solar total, que solo es visible en una franja pequeña de la superficie terrestre, un eclipse lunar puede verse desde todo el hemisferio nocturno que en ese momento tiene la Luna a la vista. Así, este eclipse, de magnitud 0,93, será visible en alguna de sus fases en el oeste de Asia, Europa, África y América.

Con el objetivo de que los ciudadanos puedan consultar los horarios y fases del eclipse, el Instituto Geográfico Nacional tiene habilitada una herramienta interactiva en su página web para comprobar a que hora se pondrá la Luna en las distintas ciudades del país y hasta qué fase del eclipse será posible seguir antes de que amanezca.

Dos eclipses más

No se trata de la última cita atronómica que vivirá nuestro país, El siguiente eclipse que atravesará la Península tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. En este caso, el evento será a pleno día, alrededor de las 10.45 de la mañana, y será visible en todo su esplendor en el sur de Andalucía, especialmente en la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El eclipse durará al menos seis minutos.

El otro gran eclipse en agenda tendrá lugar el 26 de enero de 2028 poco antes de las seis de la tarde. En este caso, a diferencia de los dos anteriores, no será un eclipse total sino anular. Es decir, que la Luna no cubrirá completamente el Sol, sino que, debido a su posición, se interpondrá delante del astro dejando entrever un gran "anillo de fuego" a su alrededor. Según apuntan los modelos, la franja de anularidad cruzará la península de suroeste a noreste, pasando por Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia, Comunitat Valenciana y terminando en las Islas Baleares y sur de Catalunya. En total, el fenómeno durará unas dos horas desde inicio a final y dejará imágenes espectaculares en todo el país.