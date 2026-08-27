Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edificios enteros buscan compradorMercado de fichajes: Adama Traoré viaja a A CoruñaPrimeiro Plan de Normalización da CoruñaOnce anos de 'coworking' na CoruñaMuseo del dulce en A GaiteiraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Roban de madrugada el Tesoro de Villena, joya de la Edad de Bronce

El conjunto de orfebrería prehistórica fue descubierto en 1963 y está considerado uno de los grandes tesoros de la Edad de Bronce

El Tesoro ya luce en Villena

El Tesoro ya luce en Villena

Rafa Arjones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Rodríguez

El Tesoro de Villena ha sido robado durante la madrugada de este jueves del Museo de Villena (Muvi), según ha podido confirmar este diario. Por el momento, es la información que ha trascendido sobre el suceso.

El conjunto arqueológico, uno de los principales emblemas de la ciudad y la pieza más destacada del museo, está compuesto fundamentalmente por piezas de oro. Entre ellas se encuentran once cuencos, 28 brazaletes (el grupo más numeroso) y tres botellas, además de otras piezas diversas. El tesoro incluye también tres botellas de plata, un botón de ámbar y oro, un remate de hierro y oro y un brazalete de hierro.

El conjunto está fechado hacia el año 1.000 antes de Cristo y fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores. Las piezas aparecieron en el interior de una vasija que se encontraba oculta en el lecho de una rambla del término municipal de Villena.

Noticias relacionadas

La orfebrería del conjunto representa uno de los máximos exponentes de la metalurgia prehistórica. Para la investigación especializada, constituye, junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas (Grecia), uno de los conjuntos de vajilla áurea más importantes de la Edad del Bronce.

Fuente: Información

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
  2. Adama Traoré, el verso suelto que cierra la banda del Deportivo: el octavo fichaje que viaja a A Coruña
  3. Fiesta homenaje a Baroke en Sada
  4. Djalminha vuelve a A Coruña: 'Yeremay tiene remate, descaro y muchísima calidad
  5. Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña
  6. Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: 'A las cinco de la mañana empezamos a hornear
  7. El yate de pesca más grande del mundo pasa unos días en A Coruña
  8. El Fabril se refuerza con Manu Serrano y Yayo González, y Ferran Seco puede acompañarles

El coruñés Nico González ficha por el Newcastle por 58 millones de euros

El coruñés Nico González ficha por el Newcastle por 58 millones de euros

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Controlan a distancia desde Estados Unidos un implante cerebral realizado en Corea del Sur

Controlan a distancia desde Estados Unidos un implante cerebral realizado en Corea del Sur

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

DIRECTO | Bolaños comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Bolaños comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles

Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles

Cómo conseguir la colección de Aitana con Adidas: las prendas se agotan en minutos

Cómo conseguir la colección de Aitana con Adidas: las prendas se agotan en minutos

El Prisma, por Santy Gutiérrez

El Prisma, por Santy Gutiérrez
Tracking Pixel Contents