Dos belugas y cuatro delfines rescatados de Canadá llegan al Oceanogràfic de Valencia

Dos belugas y cuatro delfines rescatados del parque Marineland de Canadá, cerrado hace más de un año, han llegado esta madrugada al Oceanogràfic de València tras un complejo traslado internacional para garantizar su cuidado y evitar su eutanasia.

El rescate de los seis animales forma parte de un operativo coordinado por la Asociación de Zoos y Acuarios (AZA) y un consorcio de acuarios acreditados, con la colaboración de las autoridades de Canadá, Estados Unidos y España y el apoyo de la Generalitat Valenciana. El traslado a València es el quinto realizado desde que comenzó el operativo para reubicar progresivamente a las 30 belugas y cuatro delfines que se encontraban en Marineland.

Las belugas, Cleopatra y Jelly Bean, y los delfines Tsunami, Lida, Echo y Marina, las seis hembras, han llegado a València tras un vuelo directo de siete horas desde Toronto en un avión especialmente fletado para su traslado.

El operativo comenzó en Marineland, desde donde los seis animales viajaron por carretera hasta el aeropuerto canadiense en varios módulos especialmente diseñados para su transporte. Durante todo el recorrido estuvieron acompañados por los equipos veterinarios y especialistas en cuidado animal del Oceanogràfic y de otras instituciones zoológicas.

Una vez en el aeropuerto de València, el operativo continuó por carretera hasta el Oceanogràfic, donde los seis animales iniciaron su proceso de adaptación a las nuevas instalaciones.

Los animales de Marineland están siendo trasladados a Shedd Aquarium, Georgia Aquarium, SeaWorld San Antonio, SeaWorld San Diego y Oceanogràfic, los cinco centros acreditados por la AZA que los acogen dentro del operativo. El Oceanogràfic es el único acuario europeo que forma parte del rescate y la única institución zoológica del continente que cuenta con esta acreditación.

El delfinario del Oceanogràfic. / ED

Meses de preparación y coordinación internacional

Durante meses, especialistas del consorcio de acuarios han trabajado de forma coordinada en la planificación de cada traslado, atendiendo a las necesidades de los ejemplares y a la complejidad logística del operativo.

Equipos veterinarios y técnicos del Oceanogràfic se desplazaron hace unos meses a Canadá para evaluar el estado de salud de los animales, cuya delicada situación sanitaria requiere una atención veterinaria continuada.

Antes del traslado, cada ejemplar fue evaluado de forma individual para comprobar que reunía las condiciones adecuadas para afrontar el viaje. Una vez en el Oceanogràfic, los equipos continuarán siguiendo de cerca su estado y evolución para conocer mejor las necesidades de cada animal y adaptar sus cuidados.

Esta labor ha permitido configurar los grupos, establecer protocolos específicos para cada ejemplar y definir las condiciones veterinarias y logísticas necesarias para los traslados.

La composición de cada grupo de traslado ha tenido en cuenta las relaciones sociales existentes entre los animales, con el objetivo de mantener vínculos previos que puedan favorecer su adaptación al nuevo entorno.

Para Daniel García-Párraga, director de Operaciones Zoológicas del Oceanogràfic, "cuando la supervivencia de los animales se ve comprometida, los acuarios tenemos la responsabilidad de poner nuestra experiencia, nuestras instalaciones y nuestros equipos al servicio de su protección. Operaciones de esta complejidad requieren meses de preparación, coordinación entre instituciones y un seguimiento veterinario antes, durante y después del traslado”.

Adaptación al nuevo entorno

Durante las próximas semanas, los equipos del Oceanogràfic acompañarán la adaptación de los seis animales a su nuevo entorno y observarán de forma individual su alimentación, conducta y relaciones sociales.

La llegada al Oceanogràfic supone el inicio de una nueva fase del proceso, sin plazos predeterminados y marcada por la evolución y las necesidades de cada animal.

Por ello, los animales permanecerán en áreas no visibles al público para favorecer su aclimatación y facilitar el seguimiento por parte de los equipos.

En función de su evolución, se definirán progresivamente los siguientes pasos y su integración con el resto de los animales del Oceanogràfic.

Experiencia en rescates internacionales

La participación del Oceanogràfic en este operativo se suma a otros programas internacionales de rescate y protección de cetáceos desarrollados en los últimos años.

En junio de 2024, el acuario valenciano trabajó junto a Georgia Aquarium, SeaWorld y la AZA en el rescate de las belugas Plombir y Miranda, trasladadas desde el acuario NEMO de Járkov (Ucrania), en plena guerra, al Oceanogràfic donde conviven actualmente con las otras belugas Kylu y Yulka.

Aquel operativo supuso uno de los rescates de mamíferos marinos más complejos realizados en Europa y permitió reforzar la capacidad técnica, veterinaria y logística del Oceanogràfic para afrontar este tipo de traslados.

La experiencia adquirida durante aquella operación se ha aplicado también a la planificación del actual rescate, especialmente en los aspectos relacionados con la logística, la atención veterinaria y la posterior adaptación de los animales.

Sobre Oceanogràfic de Valencia

El Oceanogràfic de València, integrado en la Ciutat de les Arts i les Ciències de la Generalitat Valenciana, es el mayor acuario de Europa y desarrolla su actividad en torno al conocimiento y la protección del medio marino.

El centro cuenta con acreditaciones y reconocimientos de organizaciones nacionales e internacionales como la AZA, American Humane (AHA) y la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Noticias relacionadas

A través de la Fundación Oceanogràfic, impulsa proyectos científicos dirigidos a ampliar el conocimiento sobre las especies y los ecosistemas marinos y participa en iniciativas nacionales e internacionales para su protección. La Fundación forma parte, además, del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).