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Migración

Desembarca una nueva embarcación en Cartagena con medio centenar de inmigrantes

Con este nuevo episodio, la nueva cifra de migrantes llegados en las últimas semanas podría elevarse a los dos centenares

Embarcación llegada el pasado miércoles a la Cala de los Dentoles, en Cartagena

Embarcación llegada el pasado miércoles a la Cala de los Dentoles, en Cartagena

L.O.

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Javier Ayala

Nueva llegada de inmigrantes a la Región de Murcia a través de la costa. Una embarcación ha llegado a la costa de Calblanque (Cartagena) en torno a las 10.30 horas con medio centenar de personas. Misma ubicación y mismo modus operandi que hace tres días, cuando a primera hora de la mañana llegó una patera-taxi a la zona ubicada entre Cala Reona y la playa Calblanque (Cartagena) y se retiró rápidamente al alta mar.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 10.36 horas de esta mañana de parte de los bañistas que observaron el desembarco.

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La cifra oficial de migrantes llegados en las últimas dos semanas es de 161, aunque con este nuevo episodio podría llegar a elevarse a los dos centenares, agravando una crisis migratoria que obligó a Fernando López Miras, Presidente del Gobierno Regional, a convocar este pasado jueves a todo su gabinete en Cartagena

Fuente: La Opinión de Murcia

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