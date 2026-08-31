Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El mercado del alquiler rebota con una subida del 5%Primera gran victoria en RiazorEl paseo de O Burgo en A Pasaxe, pendiente de AdifLa ostra rizada japonesa invade el castillo de San AntónSe investigan las causas del incendio con un fallecido en ArteixoFiestas de María Pita en directoProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre

La Consejería trabaja para que los centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad

Imagen de archivo de varios niños yendo al colegio en Ceuta. EFE/Luis Tejido

Imagen de archivo de varios niños yendo al colegio en Ceuta. EFE/Luis Tejido / LUIS TEJIDO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.

En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre.

En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, se están ultimando los preparativos para su apertura, incluyendo la limpieza, la colocación de mobiliario y los últimos detalles de puesta en funcionamiento.

Por su parte, la Escuela Infantil Juan Carlos I permanece pendiente de la conclusión de los últimos trámites administrativos relacionados con la adjudicación del servicio.

Noticias relacionadas

La Consejería trabaja para que ambos centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad, agradeciendo a las familias su comprensión y colaboración.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 3-1 | Así te contamos el Deportivo-Valencia
  2. La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
  3. El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
  4. Sara Stothart, la chef australiana que ha transformado un mesón gallego en un templo del sushi en Oleiros: «Mi comida te hace viajar a Asia»
  5. Inditex, Disney y la Fórmula 1: triple alianza en la plaza de Vigo solo durante una semana
  6. Juan Jesus, una opción que se pone cuesta arriba para el Deportivo
  7. La panadería de Madrid que triunfa en A Coruña con un pan de tres ingredientes: “La gente dice que le recuerda al de su abuela”
  8. El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito

Felipe VI se reúne con Sánchez en su primer encuentro tras las vacaciones de verano

Felipe VI se reúne con Sánchez en su primer encuentro tras las vacaciones de verano

El verano de 2026 es el más cálido en la España peninsular desde 1961

El verano de 2026 es el más cálido en la España peninsular desde 1961

El Anderlecht se interesa en el fichaje de Arnau Comas: el jugador quiere quedarse en el Deportivo

El Anderlecht se interesa en el fichaje de Arnau Comas: el jugador quiere quedarse en el Deportivo

LaLiga | Barcelona - Rayo, en directo

LaLiga | Barcelona - Rayo, en directo

Ferrán Seco refuerza el Fabril: acuerdo hasta 2028

Ferrán Seco refuerza el Fabril: acuerdo hasta 2028

Betanzos da luz verde definitiva al control de accesos de vehículos en el casco histórico, que comenzará a funcionar el 1 de octubre

Betanzos da luz verde definitiva al control de accesos de vehículos en el casco histórico, que comenzará a funcionar el 1 de octubre

El PSOE denuncia que el concello de Curtis estuvo varias horas sin atención médica

El PSOE denuncia que el concello de Curtis estuvo varias horas sin atención médica

La artista gráfica Carola Lago estrena en A Coruña una exposición en la que ciudad y naturaleza dialogan: "La vida contemporánea nos ha ido alejando de lo natural"

La artista gráfica Carola Lago estrena en A Coruña una exposición en la que ciudad y naturaleza dialogan: "La vida contemporánea nos ha ido alejando de lo natural"
Tracking Pixel Contents