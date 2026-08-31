Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El mercado del alquiler rebota con una subida del 5%Primera gran victoria en RiazorEl paseo de O Burgo en A Pasaxe, pendiente de AdifLa ostra rizada japonesa invade el castillo de San AntónSe investigan las causas del incendio con un fallecido en ArteixoFiestas de María Pita en directoProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Datos de la Aemet

El verano de 2026 es el más cálido en la España peninsular desde 1961

La temperatura media ha superado en 2,5ºC la normal

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos del calor.

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos del calor. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El verano meteorológico de 2026 ha acabado como el más cálido desde 1961 la España peninsular, con una temperatura media que ha superado en 2,5ºC la normal. Así lo avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el viernes a través de una serie de mensajes en 'X' en los que señaló que "prácticamente seguro" que la estación iba a acabar como el verano más cálido de la serie histórica en la Península.

"El segundo verano más cálido fue el del año pasado, con +2,2°C por encima del promedio. El tercero fue el de 2022 (+2,1°C)", ha indicado el organismo estatal a través de su perfil en la red social.

Además, Aemet explicó que las temperaturas han sido "claramente superiores" a las normales desde mediados de mayo salvo en breves períodos a principios de junio y finales de julio y otro período algo más largo a finales de agosto. "El calor de pleno verano probablemente vuelva a comienzos de septiembre", avanzó.

Noticias relacionadas y más

Con los datos de temperatura entre enero y agosto, el organismo estatal indicó que 2026 es el año más cálido de la serie en el conjunto de España. De hecho, lo es con un amplio margen respecto al segundo año más cálido hasta la fecha, 2024. "Los cinco años más cálidos entre enero y agosto son los cinco últimos", avisó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 3-1 | Así te contamos el Deportivo-Valencia
  2. La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
  3. El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
  4. Sara Stothart, la chef australiana que ha transformado un mesón gallego en un templo del sushi en Oleiros: «Mi comida te hace viajar a Asia»
  5. Inditex, Disney y la Fórmula 1: triple alianza en la plaza de Vigo solo durante una semana
  6. Juan Jesus, una opción que se pone cuesta arriba para el Deportivo
  7. La panadería de Madrid que triunfa en A Coruña con un pan de tres ingredientes: “La gente dice que le recuerda al de su abuela”
  8. El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito

El verano de 2026 es el más cálido en la España peninsular desde 1961

El verano de 2026 es el más cálido en la España peninsular desde 1961

El Anderlecht se interesa en el fichaje de Arnau Comas: el jugador quiere quedarse en el Deportivo

El Anderlecht se interesa en el fichaje de Arnau Comas: el jugador quiere quedarse en el Deportivo

LaLiga | Barcelona - Rayo, en directo

LaLiga | Barcelona - Rayo, en directo

Ferrán Seco refuerza el Fabril: acuerdo hasta 2028

Ferrán Seco refuerza el Fabril: acuerdo hasta 2028

Betanzos da luz verde definitiva al control de accesos de vehículos en el casco histórico, que comenzará a funcionar el 1 de octubre

Betanzos da luz verde definitiva al control de accesos de vehículos en el casco histórico, que comenzará a funcionar el 1 de octubre

El PSOE denuncia que el concello de Curtis estuvo varias horas sin atención médica

El PSOE denuncia que el concello de Curtis estuvo varias horas sin atención médica

La artista gráfica Carola Lago estrena en A Coruña una exposición en la que ciudad y naturaleza dialogan: "La vida contemporánea nos ha ido alejando de lo natural"

La artista gráfica Carola Lago estrena en A Coruña una exposición en la que ciudad y naturaleza dialogan: "La vida contemporánea nos ha ido alejando de lo natural"

Nepal busca a cientos de trabajadores en los túneles de las centrales hidroeléctricas arrasadas por la riada

Nepal busca a cientos de trabajadores en los túneles de las centrales hidroeléctricas arrasadas por la riada
Tracking Pixel Contents