Rusia pide a España pruebas sobre su supuesta implicación en la crisis migratoria de Ceuta

El Ministerio de Exteriores de Rusia pidió este martes a España pruebas sobre su supuesta implicación en una campaña de desinformación que habría provocado la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta.

"Cuando hay acusaciones debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y sólo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa, según informa la agencia Interfax.

Zajárova añadió que, "sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar".

"En esta situación podría haberse encontrado cualquier otro país, ya que no hay ninguna información que lo confirme. Así que, como siempre decimos, primero debe haber al menos, no necesariamente pruebas, pero sí algunas informaciones que respalden los temores o preocupaciones de la parte española. Después ya comentaremos todo esto en concreto", subrayó.

En caso contrario, añadió, todo esto "estaría vinculado con la agenda de unas actividades tituladas 'Diálogos sobre bulos 4.0'".

También recordó que existen otros canales para presentar quejas a Moscú sobre casos de ciberataques, además de la Embajada rusa en Madrid o la propia ONU.

"Madrid no hizo nada de esto (...) y enseguida corrió a los micrófonos para hacer declaraciones sin materiales que las apoyen", señaló, según RIA Nóvosti.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comentó este lunes en un entrevista en la cadena SER que la política exterior "valiente" de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.

"Es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania", sostuvo.

A finales de julio el Ministerio de Exteriores ruso calificó como "colapso de la política migratoria de la Unión Europea" la masiva e irregular entrada de migrantes en Ceuta.

"En cualquier caso, se trata de una catástrofe humanitaria que nos afecta a todos, pero al mismo tiempo, no podemos negar que supone un colapso de la política migratoria que la Unión Europea ha seguido durante muchos años", comentó el viceministro de Exteriores, Alexander Gruskó, citado por la agencia TASS.

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El diplomático aseguró que las autoridades rusas "confían en que el gobierno español encontrará la manera de resolver el problema", al tiempo que añadió que "España podría haber invertido su dinero no en Ucrania, sino en abordar su propia seguridad".