Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así afronta Inés Rey el nuevo curso políticoGestión del agua en A CoruñaLa opinión vecinal ante la peatonalización en el entorno del ChaflánLa ostra rizada japonesa invade el castillo de San AntónEl parque de Santa Margarita, de estrenoPrimera victoria de la temporada
instagramlinkedin

Causa de la dana

La jueza de la dana eleva a 232 las víctimas mortales de la catástrofe que azotó Valencia en 2024

El TSJCV añade al balance total de fallecidos a una mujer con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio

Juzgados de Catarroja donde se está llevando a cabo la instrucción de la causa de la dana.

Juzgados de Catarroja donde se está llevando a cabo la instrucción de la causa de la dana. / Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Aitor San José

València

La dana ocurrió el 29 de octubre de 2024, pero este miércoles, más de 20 meses después, la justicia ha incorporado una nueva víctima mortal a la cifra oficial de personas fallecidas por la tragedia. Así lo ha determinado la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja que instruye la causa en un auto en el que sube este dramático balance hasta las 232 víctimas mortales.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un mensaje en sus redes sociales, la última víctima mortal reconocida es una vecina de Guadassuar (Valencia) con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico.

En este sentido, según la información remitida por el alto tribunal, esta mujer falleció finalmente en el Hospital de La Ribera el 6 de noviembre de 2024, más de una semana después de la riada. Sin embargo, la jueza ha probado la causalidad directa entre la catástrofe del día 29 de octubre y su fallecimiento ocho días después.

El número oficial de fallecidos ha ido aumentando desde que empezó la instrucción judicial. Hace un año, en septiembre de 2025, la jueza de instrucción incluía como víctima 229 al nonato no nacido por el fallecimiento de la madre, embarazada de seis meses. La instructora señalaba en esa resolución que esta mujer “albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre, que también pereció el 29 de octubre de 2024".

Noticias relacionadas

Tres meses después, en diciembre de 2025, el número se amplió nuevamente, hasta alcanzar las 230 al reconocer como víctima de la riada a un vecino de la localidad de Catarroja fallecido a los 74 años de edad en el Hospital La Fe de Valencia el 3 de noviembre a causa de un tromboembolismo pulmonar y establecer un nexo causal entre esa muerte y las inundaciones que sufrió su domicilio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Deportivo cierra su plantilla con José María Giménez y Marc Casadó
  2. El Deportivo trabaja en la llegada de José María Giménez
  3. Celebración y reservas entre los vecinos de Os Mallos por la peatonalización junto al Chaflán de A Coruña: 'No quiero que esto sea una calle San Juan
  4. Los cachés de las fiestas de A Coruña: de los 48.400 euros por Dorian a los 193.600 de Bomba Estéreo
  5. Trasladados al Chuac tres heridos en el incendio de una vivienda esta madrugada en Monte Alto
  6. El Deportivo irrumpe con fuerza por Marc Casadó
  7. El Tribunal de Cuentas cita a los exalcaldes de Cambre Óscar García Patiño y María Pan tras su investigación por las horas extras de la Policía Local
  8. Cinco movimientos para una plantilla 'en un principio' cerrada: así será el último día de mercado del Deportivo

El calentamiento del Mediterráneo aumenta el riesgo para la aviación en Europa

El calentamiento del Mediterráneo aumenta el riesgo para la aviación en Europa

Inés Rey, sobre la cita en apoyo a Ceuta: "Es una concentración interesada y que está monopolizando el PP"

Inés Rey, sobre la cita en apoyo a Ceuta: "Es una concentración interesada y que está monopolizando el PP"

Desviados dos vuelos que debían aterrizar en Alvedro y otro regresa a Madrid por la niebla

Desviados dos vuelos que debían aterrizar en Alvedro y otro regresa a Madrid por la niebla

El restaurante favorito de Javier Gutiérrez cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: "Una de las mejores ensaladillas"

El restaurante favorito de Javier Gutiérrez cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: "Una de las mejores ensaladillas"

Las primeras palabras de Marc Casadó como nuevo jugador del Deportivo: "Me ha presentado un proyecto muy guapo y estoy ilusionado"

Las primeras palabras de Marc Casadó como nuevo jugador del Deportivo: "Me ha presentado un proyecto muy guapo y estoy ilusionado"

Fortnite: nuevos códigos con recompensas gratuitas, lista completa y cómo canjearlos

Fortnite: nuevos códigos con recompensas gratuitas, lista completa y cómo canjearlos

Los chefs coinciden: “Para hacer el mejor sándwich mixto, no añadas jamón York, ponle 30 g ibérico y 50 g de mozzarella”

Los chefs coinciden: “Para hacer el mejor sándwich mixto, no añadas jamón York, ponle 30 g ibérico y 50 g de mozzarella”

Ya es oficial: la Ley de Bienestar Animal obliga a quienes tienen perros y gatos a llevarlos al veterinario ante cualquier síntoma

Ya es oficial: la Ley de Bienestar Animal obliga a quienes tienen perros y gatos a llevarlos al veterinario ante cualquier síntoma
Tracking Pixel Contents