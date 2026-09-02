Mallorca: destino estival de los famosos

Realeza, estrellas de Hollywood, deportistas y artistas han pasado este verano por Mallorca. Vacaciones, compromisos profesionales e incluso retiros espirituales, como es el caso de Rama Dujawi, la esposa del actual alcalde de Nueva York, que pasó el 4 de julio en la Serra de Tramuntana, les han traído a la isla, que también ha sido el destino elegido por muchos para contemplar el eclipse de sol.

Si algo marca el verano en Mallorca es la llegada de la Familia Real. Este año, además de la tradicional recepción a la sociedad mallorquina en Marivent, se les ha podido ver de cena en el Portixol y de visita a Esment, en el caso de doña Letizia y sus hijas. Felipe VI, un año más, ha participado en la Copa Mapfre de Vela y alargó su estancia para ver el eclipse desde la costa mallorquina.

La reina Letizia tampoco faltó a la clausura del festival de cine Atlàntida, que ha traído a Mallorca a Javier Bardem, Victoria Luengo y a Gael García Bernal, los dos primeros para presentar El ser querido, película dirigida por Rodrigo Sorogoyen (que también ha estado en la isla) y el tercero para recibir un premio por su trayectoria.

El también actor y productor cinematográfico Michael Douglas es uno de los mejores embajadores de la isla. En s’Estaca, su residencia en Valldemossa, pasa parte de cada verano, pero también suele acudir al museo Sa Bassa Blanca, en Alcúdia, del que es patrono, o se deja ver por el pueblo. Este año, además, ha participado con su hija, Carys, a la primera edición de los premios Mallorca, Terra d’Honor en Costa Nord, donde la joven demostró su dominio del español. «Valldemossa es toda mi vida, mi lugar favorito», declaró con soltura ante los medios.

Estrellas en el 'Rising Sun'

Más estrellas del star-system han escogido Mallorca para sus vacaciones. La actriz Jennifer Aniston pasó unos días con su compañera de Friends Courteney Cox y con el también actor Pedro Pascal a bordo del megayate Rising Sun, propiedad del magnate de los medios David Geffen, con el que navegaron por aguas mallorquinas. Esta embarcación de lujo ha acogido en anteriores veranos a estrellas como Bruce Springsteen, Leonardo DiCaprio, Paul McCartney, Oprah Winfrey o Kris Jenner.

En el Rising Sun se ha embarcado este mes de agosto la conocida actriz Sydney Sweeney. La intérprete de Euphoria y La asistenta pasó unos días con su pareja por la zona de Deià y aprovechó para hacer snorkel, montar en moto acuática en sa Calobra y pasear por el Port de Sóller.

Navegando por aguas de Mallorca también ha estado un verano más Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su hijo mayor, que recalan aquí desde hace ya varios años, como atestiguan las imágenes que publican en sus redes sociales. Si el año pasado se prometían después de sus vacaciones en la isla, este año contraían matrimonio.

En familia también ha disfrutado de la isla y de sus aguas Ana Boyer, la hija pequeña de Isabel Preysler, con su marido, el tenista Fernando Verdasco, y sus cuatro hijos, incluida la más pequeña, nacida el pasado mes de mayo.

Navegando por la costa Sóller también pasó unos días la estrella del rock Rod Stewart, que en una de las jornadas en tierra firme felicitó a un músico callejero por sus versiones.

La costa de la serra de Tramuntana ha sido el destino elegido por la actriz Sienna Miller, que hace unas semanas acudió a la tienda que tiene en Deià su amigo el diseñador británico Matthew Williamson y, después, cenaron juntos en un hotel próximo.

Muy familiares han sido las vacaciones de Hilaria Baldwin junto a sus siete hijos. Fue el pasado mes de julio cuando la conocida instructora de yoga, esposa de Alec Baldwin, llegó a la isla para pasar unas semanas junto a sus padres y hermano, que residen en España. Baños en el mar, helados por la tarde, cenas en restaurantes, paseos por Palma e incluso hacer la compra en una conocida cadena de supermercados llenaron sus días aquí.

Celebraciones con nombres conocidos

Los 40 años de Puerto Portals fue el reclamo para que muchas caras conocidas pisaran la isla, aunque algunas de ellas no eran nuevas en esta tierra, como la sobrina del Rey, Victoria Federica, quien compartió unos días con su prima Irene Urdangarin en Mallorca. También repetía visita la modelo Mar Flores: «He venido a las regatas y a pasar vacaciones, por lo que he crecido disfrutando de Mallorca y de su privacidad. Es una isla que respeta al famoso y nos sentimos muy cómodos», afirmaba en esa celebración de principios de julio.

Otra fiesta, la de Marcel Remus el pasado mes de junio, permitió ver a tres iconos de belleza de la historia del cine como son Ornella Muti, Bo Derek y Nastassja Kinski. Posaron en la alfombra roja y brindaron con el empresario.

El músico Alejandro Sanz actuó en Palma el pasado mes de junio y dos meses después regresaba acompañado de su pareja y de sus cuatro hijos para pasar unos días de descanso. Además de bucear y navegar, la familia visitó las terrazas de la Catedral y el cantante se deleitó con la gastronomía mallorquina en los restaurantes Sa Roqueta y Clandestí.

La modelo Emily Ratajkowski es otra asidua de Mallorca, su «isla favorita», y una vez más ha compartido imágenes de sus vacaciones, en las que se la ve en La Residència de Deià, en la playa con su hija o cenando junto al mar.

Para descansar de su larga gira, Rels B aterrizó en la isla acompañado de su esposa, Nicole Betancur. Sa Foradada, paseos en barco, música y algo de trabajo han formado parte de sus vacaciones.

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Con un posado en la Costa des Pins, Ana Obregón ha sido imagen del verano durante muchos años. En este 2026, la actriz y presentadora ha pasado dos semanas en la isla con su nieta, Anita, pero ha confesado que puede haber sido su último estío en la casa familiar, ya que está puesta a la venta.