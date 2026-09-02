Crisis Migratoria
Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta
Los agentes intentaban disolver una pelea cuando fueron agredidos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Dos migrantes marroquíes, de 26 y 29 años, han sido detenidos por la Guardia Civil por agredir a los agentes que intentaban disolver una reyerta con armas blancas en la playa del Trampolín de Ceuta.
El arresto ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7:00 horas, cuando los guardias civiles, que estaban de servicio, observaron una pelea con navajas y cuchillos entre los migrantes, han informado a EFE fuentes de investigación.
Al intentar disolver la trifulca, dos marroquíes se abalanzaron contra los agentes de forma violenta, gritándoles en árabe.
Los dos detenidos están acusados de un delito de atentado contra agente de la autoridad.
- El Deportivo cierra su plantilla con José María Giménez y Marc Casadó
- El Deportivo trabaja en la llegada de José María Giménez
- Celebración y reservas entre los vecinos de Os Mallos por la peatonalización junto al Chaflán de A Coruña: 'No quiero que esto sea una calle San Juan
- Los cachés de las fiestas de A Coruña: de los 48.400 euros por Dorian a los 193.600 de Bomba Estéreo
- Trasladados al Chuac tres heridos en el incendio de una vivienda esta madrugada en Monte Alto
- El Deportivo irrumpe con fuerza por Marc Casadó
- El Tribunal de Cuentas cita a los exalcaldes de Cambre Óscar García Patiño y María Pan tras su investigación por las horas extras de la Policía Local
- Cinco movimientos para una plantilla 'en un principio' cerrada: así será el último día de mercado del Deportivo