Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Santa Lucía y San Nicolás: dos edificios en reformasPrimeras palabras de Marc Casadó como jugador del DéporEl Concello vuelve a ampliar el contrato de NostiánPreparativos para la vuelta al coleBrecha salarial en la comarca de A CoruñaEl caché de los artistas de las fiestas de A Coruña
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Los agentes intentaban disolver una pelea cuando fueron agredidos

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Dos migrantes marroquíes, de 26 y 29 años, han sido detenidos por la Guardia Civil por agredir a los agentes que intentaban disolver una reyerta con armas blancas en la playa del Trampolín de Ceuta.

El arresto ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7:00 horas, cuando los guardias civiles, que estaban de servicio, observaron una pelea con navajas y cuchillos entre los migrantes, han informado a EFE fuentes de investigación.

Al intentar disolver la trifulca, dos marroquíes se abalanzaron contra los agentes de forma violenta, gritándoles en árabe.

Noticias relacionadas

Los dos detenidos están acusados de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Deportivo cierra su plantilla con José María Giménez y Marc Casadó
  2. El Deportivo trabaja en la llegada de José María Giménez
  3. Celebración y reservas entre los vecinos de Os Mallos por la peatonalización junto al Chaflán de A Coruña: 'No quiero que esto sea una calle San Juan
  4. Los cachés de las fiestas de A Coruña: de los 48.400 euros por Dorian a los 193.600 de Bomba Estéreo
  5. Trasladados al Chuac tres heridos en el incendio de una vivienda esta madrugada en Monte Alto
  6. El Deportivo irrumpe con fuerza por Marc Casadó
  7. El Tribunal de Cuentas cita a los exalcaldes de Cambre Óscar García Patiño y María Pan tras su investigación por las horas extras de la Policía Local
  8. Cinco movimientos para una plantilla 'en un principio' cerrada: así será el último día de mercado del Deportivo

Nueva temporada en el Fórum Metropolitano: cine, teatro, humor y magia para todos los públicos

Nueva temporada en el Fórum Metropolitano: cine, teatro, humor y magia para todos los públicos

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Dani García, chef: “El pollo al ajillo más rico y jugoso se hace con 2 patatas, vino blanco y 300 g de champiñones”

Dani García, chef: “El pollo al ajillo más rico y jugoso se hace con 2 patatas, vino blanco y 300 g de champiñones”

El viraje del Barcelona con el Deportivo que dejó a Marc Casadó el martes en el Prat

El viraje del Barcelona con el Deportivo que dejó a Marc Casadó el martes en el Prat

Vegalsa-Eroski revalida en A Coruña su compromiso con el Xacobeo: el nuevo convenio se fija en 1 millón de euros

Vegalsa-Eroski revalida en A Coruña su compromiso con el Xacobeo: el nuevo convenio se fija en 1 millón de euros

Los científicos explican por qué las orcas chocan con los barcos: “Están practicando para pescar atunes sin que se les escapen”

Los científicos explican por qué las orcas chocan con los barcos: “Están practicando para pescar atunes sin que se les escapen”

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Sigue en directo la etapa 11 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 11 de la Vuelta a España 2026
Tracking Pixel Contents