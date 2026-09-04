La actriz coruñesa Blanca Soroa, más cerca de acudir a los Óscar con «Los domingos», candidata junto a «La bola negra» y «El ser querido»

Tras el frenesí de «Sirat» el pasado año como finalista a los Óscar, la Academia Española de Cine reinicia el proceso para el próximo año. Las tres películas seleccionadas son «Los domingos» de Alauda Ruiz de Azúa (donde nos encontramos a la actriz de origen gallego Blanca Soroa); «El ser querido», de Rodrigo Sorogoyen y «La bola negra» de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Los filmes representarán a España en la edición número 99 de los galardones norteamericanos en la categoría de Mejor Película Internacional.

«Los domingos» está protagonizada por la actriz de origen gallego Blanca Soroa, nacida en A Coruña pero afincada con su familia desde niña en el País Vasco. El filme nos adentra en la historia de una joven que desea hacerse monja de clausura en un ambiente familiar hostil. El filme ganó cinco premios Goya así como la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. La joven logró ser la protagonista tras participar en un casting abierto en el que participaron 600 jóvenes.

Soroa ha señalado en una entrevista a LA OPINIÓN A CORUÑA que nunca se había planteado dedicarse al arte «porque no pensaba que iba a ser capaz. Un día, en el colegio, en Bilbao, me dijeron que iban a venir unas directoras de casting a hacer una entrevista de cinco minutos a chicas de primero y segundo de Bachillerato para una película de Alauda, y yo pensaba que buscaban figurantes. Me presenté y dije: ‘¿Por qué no? A lo mejor un día me cogen y voy a un rodaje’. Me presenté así, pero sin saber muy bien para lo que era».

En la misma explica que, para preparar su personaje se documentó «viendo vídeos de chicas contando sus testimonios. Hay, en internet, monjas de clausura que se graban contando su testimonio, cómo era el proceso de contárselo a su familia».

Junto a ella opta a lograr su billete para los Óscar «El ser querido», de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. Él desempeña el rol de un famoso director de cine que rueda una película con su hija actriz tras años de distanciamiento. Ese reencuentro revelará heridas e incomunicaciones entre ambos. La película se presentó en Cannes de donde se marchó sin premio.

La actriz Blanca Soroa, protagonista de "Los domingos" y nacida en A Coruña, en la carrera a los Óscar. / David Herranz

La que sí cosechó reconocimiento allí fue «La bola negra». Logró el Premio a la Mejor Dirección para Javier Ambrossi y Javier Calvo. El filme enlaza las vidas de tres hombres asentados en diferentes épocas. la sexualidade, el deseo y el dolor son sus ejes. Se inspiró en una de las obras que no pudo acabar Federico García Lorca por ser asesinado en 1936 por los fascistas.

El próximo 16 de septiembre, tras una segunda votación, se conocerá cuál de ellas continuará su carrera hacia los premios de la Academia de Hollywood. Fue hoy la actriz Miriam Garlo (Goya a Mejor Actriz Revelación por «Sorda») quien leyó los títulos de las cintas preseleccionadas. La acompañó el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite.

Fuente: Faro de Vigo