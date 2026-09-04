La Guardia Civil apunta a una llama directa en el incendio de Las Peñas de Riglos y la Fiscalía descarta la imprudencia

El incendio de Las Peñas de Riglos, en Aragón, que calcinó más de 14.000 hectáreas —los efectos alcanzaron las 18.000-- es "plenamente compatible" con la aplicación directa de suna llama sobre combustible natural. Esta es una de las principales conclusiones de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, que no descarta que se utilizaran acelerantes para que su propagación fuera mucho más rápida.

Así consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso EFE, que se completa con conclusión importante: la Fiscalía sostiene que los indicios permiten excluir que el origen fuera una imprudencia y descarta un origen natural, causas accidentales vinculadas a actividades agrícolas o laborales o incidencias en las infraestructuras eléctricas próximas que expliquen la ignición.

Todas las miradas están puestas en el trabajador de 28 años de las obras de modernización de la carretera A-132, que aparece en las imágenes del punto exacto donde se originó el incendio y en las que se observa a una persona -el joven colombiano- en la parte superior izquierda, con un chaleco amarillo, que se agacha en una zona de arbustos.

Campa de acopio de materiales, donde se originó el incendio de las Peñas de Riglos. / Servicio Especial

Se trata de una campa de acopio de materiales de las obras de reforma de la A-132. Poco después, y ya sin la persona en la imagen, surge una llama en la misma zona donde poco antes estaba este operario y acaba desatando el fuego. Es el único investigado como responsable del incendio más virulento y devastador en la comunidad aragonesa, que obligó a desalojar 19 pueblos y más de un millón de personas, por no hablar del desastre ecológico.

Según la Fiscalía, es el único empleado investigado al ser la única persona documentada en las cámaras de seguridad en el punto identificado como el foco primario del incendio, una "circunstancia objetiva acreditada documentalmente", según la Fiscalía.

Los videos como principal prueba

En los vídeos, publicados por este diario, puede verse cómo una persona, con chaleco amarillo, se agacha en una zona de arbustos donde, poco después y ya sin esta persona en la imagen, surge una llama. Son dos vídeos los que aparecen en el sumario y no son continuos porque las cámaras se accionan por sensores de movimiento, por lo que la secuencia "no es continua".

Atendiendo a las imágenes, según consta en el sumario, a juicio del tribunal se puede demostrar la "pasividad" o "falta de actuación" de esta persona, según se recogió en el auto de libertad.

La Fiscalía de Huesca sostiene en un escrito con fecha de del 21 de agosto que, de las diligencias practicadas, resulta presuntamente que el investigado se encontraba en el foco primario y fue quien aplicó fuego directamente sobre la vegetación, aunque reconoce que todavía no ha podido determinarse "si existió alguna finalidad específica". De ser así, se confirmaría el dolo respecto al inicio del fuego aunque no se descarta el dolo eventual respecto a su propagación, por lo que considera "excluida la imprudencia".

La secuencia de las cámaras

Entre los principales elementos de la investigación está la secuencia de las cámaras de vigilancia instaladas en la campa de acopio de material de las obras de modernización de la carretera A-123, junto a Santa María de la Peña, cuyas imágenes fueron analizadas por el Seprona. Las cámaras se activan solo cuando hay movimiento.

Si uno se fija en la línea de tiempo, a las 11.50.45 horas del 10 de agosto las cámaras graban al investigado cuando se dirigió al borde del talud y se agachó sobre la vegetación. A las 11.50.56 dejan de grabar sin que se observara humo. A las 11.51.48 se activan las cámaras y ya entonces se aprecia el humo.

A las 11.52 horas aparecen dos compañeros en un camión y, dos minutos después, se ve como el investigado empieza a utilizar un extintor. Cuatro minutos después, a las 11.56.46 entra la primera llamada en el 112 desde un teléfono móvil, que no es el del investigado, quien realizó la llamda de alerta a las 12.03.44, aunque, según el atestado, fue un compañero, el topógrafo, quien efectuó esa llamada.

Contradicciones en la declaración

La Guardia Civil señala en su investigación las contradicciones entre las primeras manifestaciones del joven investigado y las imágenes. Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso EFE, primero negó haberse acercado al punto donde se originó el fuego y aseguró que no había accedido a los contenedores done se almacena el combustible. Ambos hechos aparecen registrados en las cámaras de videovigilancia.

En su declaración explicó que estaba recogiendo restos de la obra para introducirlos en sacos, pero la Guardia Civil no los encontró. Posteriormente, en sede judicial tampoco pudo precisar qué hizo entre las 11.50 y las 11.52 horas. Dos minutos clave.

Este es el estado de la 'zona cero' del incendio de Las Peñas de Riglos. / G. de Domingo

La jueza que investiga el incendio de Las Peñas de Riglos ha requerido a las distintas Administraciones que cuantifiquen los gastos y daños que ocasionó el incendio. La instructora ha solicitado al Gobierno de Aragón una relación de los trabajos adjudicados al contratista, al subcontratista y a la UTE encargada de las obras de modernización de la A-132, donde se originó el fuego.

En libertad

Ayer, el Gobierno de Aragón solicitó al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca la prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, la libertad eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros para el investigado por el incendio de Santa María de la Peña, un joven colombiano de 28 años. Lo hizo un día después de que el primer Consejo de Gobierno del curso político acordara su personación como acusación particular en la causa.

La Audiencia Provincial de Huesca condicionó la libertad de este joven colombiano de 28 años al cumplimiento de varias medidas cautelares, como la prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte y la fijación de domicilio y de teléfono para ser localizado. Además, P. A. M. U. debe comparecer y firmar en el Juzgado de Guardia todos los lunes, miércoles y viernes, ya que carece de arraigo.

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Por otro lado, La Fiscalía ha solicitado autorización para analizar los dos teléfonos móviles intervenidos al investigado, incluidos registros de llamadas, mensajería, navegación, geolocalización, fotografías y vídeos.

Fuente: El Periódico de Aragón