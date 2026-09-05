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Crisis migratoria

El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a migrantes

Traslado de mujeres que estaban alojadas en el polideportivo de la barriada del Príncipe Alonso.

Traslado de mujeres que estaban alojadas en el polideportivo de la barriada del Príncipe Alonso. / EFE

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EFE

Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta, con el objetivo de instalar carpas de acogida temporal de migrantes en la zona del muelle de Poniente.

Según han explicado a EFE fuentes del ministerio de Transportes, la orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza de esta manera la instalación de carpas con capacidad para más de 1.000 inmigrantes en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

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La decisión del Ministerio se produce después de que este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta -controlado por la ciudad de Ceuta- votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas para ubicar a los migrantes.

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