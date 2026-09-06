Chema Lázaro, maestro de Primaria y máster en Neurodidáctica: «El sistema educativo está empeñado en perpetuar la norma»

Antes de ser docente, ¿cómo era Chema Lázaro de alumno?

Chema era un alumno aplicado. Un alumno trabajador, consciente de la importancia de estudiar para poder sacar las cosas más adelante. Como decía mi madre, «el sol se pone por la mañana y se pone por la noche», por lo cual estudiar era algo que había que hacer. Me gustaba mucho el deporte y era muy sociable, me llevaba muy bien con todos mis compañeros.

La profesión de maestro suele ser muy vocacional. ¿En su caso fue así o nació con el tiempo?

No fue vocacional. Para mí, lo vocacional era hacer Biología Marina. Lo que ocurre es que al final no salió. Tuve una profesora que me conocía muy bien y veía que se me daba muy bien estar con las personas y el deporte, así que me dijo: «¿Por qué no haces Magisterio de Educación Física?». Y dije: «Bueno, pues venga, vamos a probar». Así que hice Magisterio de Educación Física y a raíz de ahí, empecé a aprender todo lo que es la vocación más pura y dura de maestro. Se tomó su tiempo, porque al principio me gustaba mucho el deporte, pero poco a poco sentí más atracción por el aula en sí misma.

¿Qué fue lo que le hizo quedarse en el sector?

Creo que los chicos y las chicas, claramente. Es lo que más me gusta. De hecho, estas fechas de ahora en las que los profes estamos en el centro pero sin alumnos me parecen totalmente soporíferas. Me gusta la clase con los niños, las relaciones con ellos, verlos proceder, tomar decisiones, hacer preguntas. Creo que lo que más me gusta de mi profesión, mucho más que sentir que aprenden más o menos cosas (que también es importante), es cómo crecen en todos los procesos.

Su conferencia en el Foro se titula «Océanos de singularidad». ¿Tiene algo que ver con su vocación por la biología marina o ha sido casualidad?

Es un poco una metáfora. De alguna manera, el océano es esa parte del mundo que no se ve si no profundizas en ella, porque no es accesible en un primer vistazo. Lo que yo he ido explorando en los últimos 15 años es toda la parte relacionada con el cerebro, la diversidad, las diferentes formas de ser y de estar en el mundo, y es una forma de bucear dentro de lo invisible. Bucear hacia los océanos de singularidad, entendiendo que cada persona es única y excepcional.

¿Cree que la sociedad y el sistema educativo se están zambullendo en esos océanos?

Creo que cada vez hay una cultura más grande hacia esto, lo que no quita que se necesite seguir avanzando. Lo que pasa es que hay algunas cosas que en el último tiempo están tomando una deriva más snob, como si tener una neurodivergencia fuese ser guay. Pero sí estoy convencido de que hay mucha más sensibilidad de la que nunca ha habido. Es brutal los avances en un montón de cuestiones sociales. Creo que es una época fantástica en cuanto a diversidad; de hecho, tenemos una primera ley educativa que enfoca y aprieta mucho de manera explícita hacia ello.

Y cuando hablamos de diversidad, ¿a qué realidades nos referimos?

Generalmente hablamos de diversidad cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo: dislexia, altas capacidades, trastorno del espectro autista... Pero,realmente, la singularidad también es percibir la información o relacionarse con ella de forma diferente o sentir distinto las intensidades emocionales. Eso es realmente la singularidad, como dice Rosa Montero: toda la gente está un poco loca, unos un poco más que otros.

¿La diversidad puede ser una oportunidad para educar mejor?

Sin duda. Los chavales con dificultades son los que han abierto la brecha para generar cambios, porque si no la norma se mantiene. El problema del sistema educativo, y de la sociedad en sí misma, es que está empeñado en perpetuar la norma. Y lo normativo, lo normal, es solo una variable estadística, aquello que se repite más veces. Muchos profes, entre los que me incluyo, han aumentado su nivel de sensibilidad en base al contacto con estos perfiles de estudiantes.

¿Recuerda algún momento concreto en el que lo haya visto con claridad?

¡Muchos! Hace dos cursos decidí formarme y hacer un máster de altas capacidades porque me topé con dos estudiantes de altas capacidades. A través de una forma muy participativa y dialogante con ellos aprendí a hacer programaciones ajustadas a estos perfiles y eso me generó una necesidad de formarme. Tras cursar el máster, durante los dos últimos cursos académicos hemos conseguido identificar y diagnosticar a otros seis alumnos más. Lo tengo clarísimo: ellos son los que nos abren las puertas hacia donde poder ir. Si no me hubiera topado con estos perfiles me hubiera mantenido en la norma, en lo que me ha funcionado y ya está. Pero la profesionalidad va precisamente de eso, de poder adaptarte y seguir aprendiendo y construyendo, sabiendo que hay cosas que te vas a dejar atrás porque es imposible llegar con la misma intensidad a todo.

En Galicia se habla mucho de las ratios y de la carga de trabajo del profesorado. En un contexto así, ¿cómo se puede aplicar una enseñanza más individualizada?

En el diseño didáctico está la primera parte para que la experiencia sea inclusiva, y es cómo tú programas y cómo diseñas. Si preparas una unidad didáctica en la que el léxico es difícilmente comprensible o está sobrecargado de imagen, esa sobrecarga cognitiva que estás generando está filtrando una oportunidad de accesibilidad a un perfil determinado de estudiantes. Sin embargo, si reduces esa carga, eso será más accesible para todos los perfiles. Con lo cual, una primera medida para poder atender la diversidad que no depende tanto de las ratios es hacer accesible el conocimiento. Y luego hay una medida que es súper importante entender y asumir: no todos los estudiantes trabajan, aprenden y entienden al mismo ritmo. Hay que empezar a romper el concepto de sincronía y heterogeneidad en las aulas. No digo que sea fácil, pero hay que tender hacia ello.

En una charla hacía una analogía entre la educación y los zapatos. No puede haber talla única...

Claro, es que la gente es extremadamente diversa y variada. Esto es aplicable, por ejemplo, a la carga de trabajo. Hay chavales que necesitan menos carga para adquirir ciertos conocimientos y otros necesitan más carga o más repetición. Eso no es mejor ni peor, es una condición que las personas ostentan y sobre donde tenemos que poner el foco. Y otra particularidad cuando hablamos de diversidad es el lenguaje, hay que empezar a cambiarlo. Yo no «tengo» dislexia, porque lo que se tiene se puede dejar de tener, yo «soy» disléxico. No es un factor cultural, es neurobiológico, porque lo que pasa es que mi cerebro funciona y opera así, ya está.

¿La palabra «integración» tiene alguna connotación negativa para usted?

Etimológicamente, integrar habla de meter dentro algo que previamente estaba cerrado. Es un poco perverso, es como decir «tú ya estás fuera». Pero realmente tú debes formar parte dentro de este sistema y el sistema debe estar obligado a dejarte habitar en el espacio. Lo que es un poco injusto es que porque alguien tenga una condición y tú tengas otra debas estar dándote golpes para poder entrar al lugar donde se ha decidido qué es lo normal. Esto no riñe con que haya que exigir y tener aprendizaje, algo fundamental para la emancipación intelectual de las personas.

¿La IA puede ser una herramienta óptima para una educación más personalizada y accesible?

Sin duda. Yo la uso muchísimo. Tengo asistentes que he ido generando con los ajustes correspondientes. Eso sí, como concepto que es inteligencia, pues funciona con inteligente; si tú eres un «pote», pues te devuelve estupideces. Hay que saber usarla y aprender a optimizar los tiempos de trabajo de los profes. Salvaguardando datos personales, puedes definir perfiles de aprendizaje y generar itinerarios con bloques de conocimiento, alimentados con fuentes fiables.

¿Nos hace algún spoiler de lo que compartirá en el Foro de Educación?

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Compartiré una herramienta que llamo «el educador multinivel». Es un educador al que le metes criterios de evaluación, competencias, saberes, perfil de alumno y tiempo de trabajo y te devuelve una tarea multinivelada en base a dimensiones cognitivas y de conocimiento. Es decir, permite una variabilidad de actividades para que los estudiantes trabajen tanto en dificultad como en profundidad cognitiva. Creo que es muy interesante.

Fuente: Faro de Vigo