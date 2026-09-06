Hallan flotando el cuerpo sin vida de un menor con chaleco salvavidas frente a la costa de Formentera

El cuerpo sin vida de un niño ha sido localizado este sábado flotando frente a la costa de Formentera en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue encontrado a las 16 horas y de inmediato se activaron los protocolos oficiales para tratar de determinar su identidad y las circunstancias de su muerte, para lo que fue trasladado a Ibiza, donde se le realizará la correspondiente autopsia.

Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un menor migrante que navegaba en alguna de las muchas pateras que intentan llegar a las islas. El niño, como ha confirmado la Guardia Civil a Diario de Ibiza, llevaba un chaleco de color rojo, una prenda habitual entre las personas que emprenden este tipo de travesías desde el norte de África hacia Baleares. Por el momento, sin embargo, no se ha confirmado oficialmente su identidad ni su procedencia.

Tres pateras y 60 llegadas en una semana

El avanzado estado de descomposición del cuerpo hace improbable que el fallecido viajara en alguna de las pateras que han llegado esta semana a las Pitiusas, aunque será la autopsia la que determine cuánto tiempo ha permanecido el cuerpo en el mar y si existe alguna relación con la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.

El hallazgo se produce en un momento de goteo constante de embarcaciones con migrantes irregulares hacia las Pitiusas. Solo durante esta semana, 60 personas han llegado a las islas a bordo de tres pateras diferentes.

Además, desde hace unos días se busca a uno de los dos pasajeros de una patera que, poco antes de ser interceptada también frente a la costa de Formentera, se lanzaron al mar. Uno de ellos fue rescatado en el interior del puerto de la Savina; del otro todavía no hay rastro. Puede convertirse en uno más de los cientos, seguramente miles de personas que han desaparecido en esta zona del Mediterráneo.

Ibiza y Formentera reclaman información

También en un momento de crispación política tras la avalancha de migrantes en Ceuta. El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha reclamado al Gobierno explicaciones sobre el informe policial que ha advertido de un riesgo alto de llegadas marítimas a Baleares y sobre las medidas previstas ante una posible llegada masiva.

Marí ha pedido más medios de vigilancia y ha recordado que la gestión de las fronteras corresponde al Estado. También ha alertado de la presión sobre el sistema de protección de menores: 133 menores migrantes no acompañados han llegado a Ibiza desde comienzos de año y 130 permanecen atendidos. El Consell ha calculado que destina unos 20 millones de euros a su atención.

El Consell de Formentera también ha exigido información directa sobre las llegadas. Su presidente, Óscar Portas, ha denunciado que la isla ha sido "la primera en atender y la última en ser informada".

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Entre enero y agosto de 2026, 198 menores han llegado a Formentera, un 75,2 % más que durante todo 2025. La institución ha reclamado más medios para atenderlos y determinar su edad.